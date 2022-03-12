光復高中打入HBL冠軍賽 林智堅將到場打氣

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新竹市光復高中12日在HBL高中籃球聯賽男子4強賽中，以78比63擊敗泰山高中，13日將爭奪金牌。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月12日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市光復高中今天在HBL高中籃球聯賽男子4強賽中，以78比63擊敗泰山高中，明天將爭奪金牌。新竹市長林智堅表示，明天將前往賽場為球員們加油打氣。

新竹市政府今天發新聞稿表示，110學年度HBL高中籃球聯賽光復中學在4強賽中，以78比63打敗泰山高中。

林智堅表示，去年4強賽事就在小巨蛋感受到高中籃球聯賽的震撼感，那時就與光復高中的球員們約好，今年以冠軍作為目標，要再來小巨蛋一次，為球員加油。

光復高中總教練陳定杰表示，光復高中近年努力打進冠軍賽，感謝學校師生、市府的支持與鼓勵，讓球員們充滿信心，期盼明天冠軍賽也能有好成績。

新竹市政府教育處副處長沈靜濤表示，光復高中從傳統名校到HBL常駐戰隊，近年成績提升也讓整體籃球項目於新竹市能見度逐步拉高。

教育處指出，明天冠亞軍賽，光復高中於晚間6時在台北小巨蛋出賽，電視台也將轉播，邀新竹市民一起為光復高中加油。（編輯：方沛清）1110312