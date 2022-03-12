更多編輯台推薦新聞：
雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組
生活

雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組

貿協駐烏克蘭主任烽火中撤僑 自喻為浮木只能拚命
政治

貿協駐烏克蘭主任烽火中撤僑 自喻為浮木只能拚命

丹佛小粉絲見到柯瑞喜極而泣 金塊輸人不輸陣送MVP球衣
運動

丹佛小粉絲見到柯瑞喜極而泣 金塊輸人不輸陣送MVP球衣

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

光復高中打入HBL冠軍賽 林智堅將到場打氣

2022/3/12 15:22（3/12 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市光復高中12日在HBL高中籃球聯賽男子4強賽中，以78比63擊敗泰山高中，13日將爭奪金牌。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月12日
新竹市光復高中12日在HBL高中籃球聯賽男子4強賽中，以78比63擊敗泰山高中，13日將爭奪金牌。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市光復高中今天在HBL高中籃球聯賽男子4強賽中，以78比63擊敗泰山高中，明天將爭奪金牌。新竹市長林智堅表示，明天將前往賽場為球員們加油打氣。

新竹市政府今天發新聞稿表示，110學年度HBL高中籃球聯賽光復中學在4強賽中，以78比63打敗泰山高中。

林智堅表示，去年4強賽事就在小巨蛋感受到高中籃球聯賽的震撼感，那時就與光復高中的球員們約好，今年以冠軍作為目標，要再來小巨蛋一次，為球員加油。

光復高中總教練陳定杰表示，光復高中近年努力打進冠軍賽，感謝學校師生、市府的支持與鼓勵，讓球員們充滿信心，期盼明天冠軍賽也能有好成績。

新竹市政府教育處副處長沈靜濤表示，光復高中從傳統名校到HBL常駐戰隊，近年成績提升也讓整體籃球項目於新竹市能見度逐步拉高。

教育處指出，明天冠亞軍賽，光復高中於晚間6時在台北小巨蛋出賽，電視台也將轉播，邀新竹市民一起為光復高中加油。（編輯：方沛清）1110312

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族