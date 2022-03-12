光復高中首度挺進HBL決賽 陳將双：把冠軍帶回新竹

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組4強戰，光復高中「最強高中生」陳將双（持球者）12日攻下全場最高的25分，助隊終場以78比63擊敗泰山高中，隊史首闖冠軍賽。中央社記者張新偉攝 111年3月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北12日電）披上光復高中的戰袍，「最強高中生」陳將双一次又一次帶領球隊寫下新頁，現在距離完美只剩最後一步，他說：「我想把冠軍帶回新竹。」

110學年度HBL高中籃球聯賽男、女最終4強決賽，今天在台北小巨蛋盛大登場，光復高中靠著陳將双全場獨拿25分，率隊以擊敗衛冕軍泰山高中，隊史首度闖進冠軍戰。

光復上季在4強一路領先，最後遭泰山逆轉，最後僅拿下季軍，今年捲土重來，4強又碰上泰山，光復首節靠著20比9攻勢開局，第3節卻被對手追到只差7分，去年意外翻船的畫面也浮現陳將双腦海。

不過這回光復拒絕再讓憾事重演，先靠著一記3分球止血，接下來重新掌握節奏，順利摘下決賽門票。

光復明天冠軍賽對手，將視晚上能仁家商與南山高中之間的勝方，陳將双強調，無論對手是誰都一樣，「明天才是真正的硬仗，因為兩隊都沒有壓力，誰能做得更好，誰就能拿下冠軍。」

不過陳將双也說，今年HBL男子組4強球隊當中，就有3支來自新北，而他們則是唯一的例外，他也放話：「希望把冠軍帶回新竹。」

國中時期就讀傳統名門金華國中，畢業後一度嘗試旅美的陳將双，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發才返台，也跟著光復這支HBL新軍一起成長、茁壯，甚至帶領球隊屢屢改寫隊史。

如今光復距離登頂只差最後一哩路，陳將双表示，他的目標就是帶領這支過去被稱為「黑馬」的球隊，成為HBL的傳統勁旅，而奪冠也將可替球隊的傳統樹立標竿。（編輯：屈享平）1110312