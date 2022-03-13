WTT大滿貫賽單日2勝 林昀儒晉級男單16強

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣桌球一哥林昀儒今天儘管面臨世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽一日3戰考驗，在男雙輸球後，混雙奪勝，晚間男單32強更以3比0橫掃克羅埃西亞選手加奇尼，晉級16強。

WTT大滿貫賽在新加坡舉行，林昀儒今天與廖振珽攜手，可惜男雙首輪止步；林昀儒隨後與一姐鄭怡靜合體，混雙傳出捷報，以3比0擊退地主新加坡組合周哲宇與曾尖，挺進8強。

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男單世界排名第7的林昀儒晚間迎來個人今天第3場賽事，男單32強隊出戰排名第48名的克羅埃西亞選手加奇尼（Andrej Gacina），林昀儒握有3勝0敗對戰優勢，此戰以11比6、11比6、11比7勝出，收下16強門票。

林昀儒下一戰對手為排名第12的斯洛維尼亞的約爾吉奇（Darko Jorgic），雙方過去2度交手，各拿下1勝，最近一次是在東京奧運碰頭，林昀儒以直落四勝出。（編輯：唐聲揚）1110313