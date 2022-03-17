悍將林益全陳鴻文完成簽約 兄弟與官大元有共識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職去年底4名自由球員幾乎都與原球團談好合約，包括之前已確定簽1年合約的樂天桃猿陳禹勳，富邦悍將今天也宣布與林益全、陳鴻文簽約，中信兄弟官大元已有共識。

中職去年底有4名球員行使自由球員權利，包括富邦悍將林益全、陳鴻文，中信兄弟官大元，以及樂天桃猿陳禹勳。不過最後自由球員市場並不熱絡，4名自由球員都沒辦法轉隊，因此近期都在與原球團談合約。

桃猿隊投手陳禹勳最先與球隊談好合約，簽1年合約，月薪維持去年的新台幣58萬元。

富邦悍將球團今天發布訊息表示，自由球員林益全、陳鴻文皆已完成簽約，細節近日一併公布，球隊會向聯盟註冊，在接下來官辦熱身賽中即可出賽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於中信兄弟的官大元，兄弟領隊劉志威今天接受媒體訪問時表示，基本上與官大元已經談好合約內容，只差簽約程序，應該能趕上19日開打的官辦熱身賽。

根據中職聯盟規章中的熱身賽比賽辦法，各球團登錄上場球員皆須經聯盟註冊程序且審核通過，但外國籍球員不受此限。因此本土球員要與球團談好合約、經過註冊程序之後，才有辦法在官辦熱身賽出賽。（編輯：唐聲揚）1110317