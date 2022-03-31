楊俊瀚代言全中運 國中首次參賽印象深

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

111年全國中等學校運動會4月16日至21日在花蓮登場，31日在台北舉行賽前記者會，台灣田徑好手楊俊瀚（圖）手持聖火宣傳。中央社記者吳家昇攝 111年3月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北31日電）「台灣最速男」楊俊瀚代言111年全中運，回憶起昔日參賽，他今天說，以國二初次參賽印象最深，當時還很青澀，且與花蓮選手同赴外縣市參賽，以「半旅遊」狀態，體驗全國比賽。

體育署今天舉辦111年全國中等學校運動會全國記者會，邀請到東京奧運國手楊俊瀚代言，教育部次長蔡清華、花蓮縣長徐榛蔚宣布，花蓮縣已做好規劃完整的防疫措施及各項賽事準備，賽事將於4月16日至21日在花蓮登場。

來自花蓮的楊俊瀚對於受邀代言全中運也相當興奮，他表示，全中運猶如他田徑生涯的起點，可惜在選手時期，沒機會在家鄉參加全中運，而他也當場勉勵選手不要給自己太大壓力，發揮平時訓練成果，並享受比賽。

楊俊瀚透露，印象最深刻的是國二首次參賽，當時花蓮都是整團選手一同去外縣市參加全中運，同住一個地方，以「半旅遊」狀態，體驗全國比賽。

「當時還很青澀，一開始都是硬著頭皮上場比賽。」楊俊瀚回憶起第一次參加全國賽時，「腦袋放空，需要教練時刻在旁邊提醒，否則就好像是個沒有靈魂的人在那邊飄來飄去」。

楊俊瀚3月上旬參加青年盃田徑公開賽100公尺跑出10秒04，但因超風速不列全國紀錄，談到備戰9月杭州亞運進度，楊俊瀚透露，規劃4月底赴日本參加2場賽事，希望屆時能夠繳出更好的成績，將力拚達標世錦賽或突破10秒04。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

111年全中運項目包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、自由車、木球、輕艇（含龍舟）、擊劍、划船、卡巴迪、滑輪溜冰，共22項運動種類、約有1萬多名的選手同場較勁。

今年全中運以「洄瀾逐夢、競在花蓮」做為標語口號，運動會LOGO設計以太陽的故鄉與城市DNA為理念，並將縣徽、聖火點燃及獲獎榮耀等多種元素融合其中，而吉祥物則是花蓮縣鳥朱鸝布偶，以可愛文青風格展現親近溫和的個性，展現花蓮在地特色之美。（編輯：張芷瑄）1110331