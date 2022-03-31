NBA馬刺錯失絕殺機會不敵灰熊 湖人重返西區第10[影]

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NBA聖安東尼奧馬刺31日以111比112不敵曼菲斯灰熊。（圖取自twitter.com/memgrizz）

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺今天克服雙位數落後，決勝節追成只剩1分差，但強生錯失絕殺機會，最終以111比112不敵曼菲斯灰熊，灰熊鎖定西區第2種子，而湖人重返西區第10。

灰熊今天客場出戰馬刺，儘管一哥莫蘭特（Ja Morant）持續因傷缺陣，但球隊近況依舊火熱，灰熊本季在少了莫蘭特情況下，反而勝率更高，包括今天在內，戰績19勝2敗。

灰熊上半場結束還以65比52領先，馬刺下半場持續追分，第3節轟下34分，馬刺決勝節一度扳平比分，但又被灰熊拉開差距。

馬刺的莫瑞（Dejounte Murray）、強生（Keldon Johnson）決勝節末段拉出6比0攻勢，倒數27.8秒時將落後差距縮小至1分，關鍵時刻強生讀秒階段上籃失手，錯失逆轉機會，馬刺最終以1分差飲恨，中斷球隊本季最長的4連勝。

灰熊此役5人得分雙位數，以瓊斯（Tyus Jones）25分、5籃板、6助攻表現最佳，而布魯克斯（Dillon Brooks）進帳21分。

馬刺目前戰績31勝45敗，退居西區第11，湖人排名回升至西區第10，重返季後賽附加賽範圍，但兩隊僅有0.5場勝差。

灰熊將連勝場次推進至第6場，目前54勝23敗，暫居西區第2，與緊追在後的達拉斯獨行俠還有6場勝差，灰熊提前鎖定西區第2種子，且隊史首度獲得西南組第一。

「這絕對是重要的成就。」不過灰熊教頭詹金斯（Taylor Jenkins）強調：「我們的工作還沒完成，還有很多事情要做。」（編輯：張雅淨）1110331