NBA莫瑞飆生涯新高33分 馬刺擊落火箭[影]

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NBA聖安東尼奧馬刺29日靠著莫瑞（白色球衣）攻下生涯新高33分，率隊以123比120險勝休士頓火箭，收下4連勝。（圖取自twitter.com/spurs）

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺今天靠著莫瑞攻下生涯新高33分，率隊以123比120險勝休士頓火箭，收下4連勝，距離附加賽更近一步，僅落後西區第10洛杉磯湖人0.5場勝差。

NBA例行賽進入尾聲，東、西區各8隊可打季後賽，除了前6名球隊直接晉級季後賽外，第7至10名隊伍得透過附加賽爭奪剩餘2張季後賽入場券。

馬刺的莫瑞（Dejounte Murray）此役狂飆33分，締造生涯新高，外加7籃板、11助攻，包括在決勝節最後4罰3中，確保球隊領先優勢，而火箭原有機會靠著小馬丁（Kenyon Martin Jr.）壓哨三分球扳平比分，但小馬丁出手落空，馬刺最終就以3分差險勝，4連勝入袋。

馬刺教頭帕波維奇（Gregg Popovich）表示：「我們靠著堅持完成比賽，我為這些球員感到驕傲。」

談到莫瑞的表現，帕波維奇說：「莫瑞一直在帶領著球隊，而他今年表現真的很特別。」

馬刺贏球後，目前戰績31勝44敗，位居西區第11，僅落後排名第10的湖人0.5場勝差。

湖人隊附加賽卡位戰目前岌岌可危，戴維斯（Anthony Davis）即將復出之際，但又傳出詹姆斯（LeBron James）腳踝扭傷。

「這個球季就是這個樣子。」湖人總教練伏格爾（Frank Vogel）表示：「運氣非常不好，這就是我們無法控制的因素之一，但仍需專注在場上，無論是誰上場或缺陣，都要隨時調整陣容因應。」（編輯：張芷瑄）1110329