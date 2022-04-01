中原大學有確診個案 T1雲豹週末主場賽事順延

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北1日電）台灣運彩xT1聯盟的桃園雲豹今天宣布，由於主場館中原大學有確診個案，學校也宣布停課10天，球團原本於4月2日及3日在中原大學的主場賽事也確定順延。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，中原大學宣布將至4月10日止停止實體授課與集會10天，球員在與桃園市政府、中原大學以及聯盟討論後，以保護球員、觀眾健康安全為最優先考量，因此決定4月2日、3日主場比賽順延。

球團強調，針對詳細退換票資訊，則將於確定延賽日期後另行公告，而聯盟也跟進宣布球團延賽訊息，不過強調其他賽事仍會照常舉行，包括明天下午3時，將由台中葳格太陽在主場迎戰換帥的台南台鋼獵鷹，週日下午3時則由聯盟龍頭高雄全家海神，作客台鋼獵鷹。

目前以4勝、17負，排名墊底的台鋼獵鷹，今天傳出人事異動消息，原總教練吳志偉將升任球團總監，改由顧問劉孟竹暫代兵符，因此明天作客太陽將是新帥上任後的首戰，球團希望新人帶來新氣象，擺脫低迷的戰績與士氣。

不過近來狀況正夯的太陽，除球隊正值3連勝，戰績也超越新北中信特攻，翻上聯盟第2，距龍頭海神也僅有2.5場勝差，而洋將塔克（Anthony Tucker）近來三分手感發燙，上週兩戰三分球共18投12中，命中率高達66.7%，和桑尼（Sani Sakakini）連線漸入佳境，堪稱聯盟最強雙人組合之一。（編輯：張芷瑄）1110401