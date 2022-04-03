宋柏翰擊球穩定度佳 U18東岸聯盟新北聯隊4連勝

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2022年U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊3日與台東縣聯隊交手，新北聯隊投打發揮，終場以7比0、5局拿下4連勝；高一打者宋柏翰（圖）扛4棒有表現，擊球穩定度佳。中央社記者謝靜雯攝 111年4月3日

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（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊今天與台東縣聯隊交手，新北聯隊投打發揮，終場以7比0、5局拿下4連勝；高一打者宋柏翰扛4棒有表現，擊球穩定度佳，他也盼達到每場都有安打目標。

2022年U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊此次以穀保家商為主體，加入鶯歌工商球員組成聯隊，多是高一、高二球員。

新北市聯隊今天與台東縣聯隊交手，新北市聯隊先發投手姚柏宇投4局被敲1支安打，投出2次四壞保送、3次三振，李振綸後援用7球投1局，沒被敲出安打，兩人聯手壓制，沒讓對手拿下分數。

新北市聯隊1局靠著接連四壞保送、滾地球、宋柏翰適時安打先馳得點，3局再靠著接連4次四壞保送擠回1分，4局單局敲出3安攻下2分，5局林鉑濬二壘打開啟一波3分攻勢，率隊提前拿下比賽勝利。

新北市聯隊總教練周宗志表示，姚柏宇今天先發表現與教練團的期待有落差，變化球的控制能力跟練習時有差距，反倒是聯隊這幾場比賽打下來，打線串聯度不錯、分數都可以拉開。

周宗志點名兩名1年級中心打者4棒宋柏翰、5棒林鉑濬表現好，兩人都有長打能力，此次比賽幾乎場場都有安打，「更難能可貴的是，以1年級打者來說，他們擊球穩定度很成熟。」

宋柏翰身高188公分，高一就能在好手如雲的新北市聯隊扛4棒、潛力備受期待，他笑說壓力當然很大，但要想辦法調整心態，把動作做好，想辦法把球打平、掌握擊球點。

宋柏翰今天單場1安、選到1次保送，貢獻1分打點，他對自己打擊很有信心，有機會拚玉山盃代表隊名單很開心，此次參賽設下目標，每場比賽都要敲安打。（編輯：張雅淨）1110403