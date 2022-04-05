T1台啤英熊16記三分球轟倒雲豹 3連勝入袋

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台灣職籃T1聯盟5日下午在天母體育館進行台灣啤酒英熊與桃園雲豹隊的例行賽，英熊洋將士東（Diamond Stone）（右）全場進帳24分，幫助球隊以120比88大勝。中央社記者裴禛攝 111年4月5日

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊今天全場狂飆16記三分球，全隊包括洋將士東、德古拉在內，共5人得分雙位數，以120比88收拾桃園雲豹，勇奪3連勝。

台啤英熊昨天擊敗新北中信特攻後，今天繼續在主場天母體育館迎戰桃園雲豹，因應台北市立大學天母校區傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，連2戰比賽都閉門舉行。

英熊洋將士東（Diamond Stone）首節火力全開，轟下16分，包括2記三分球，幫助英熊以30比23領先，英熊次節禁區擁有德古拉（Samuel Deguara）坐鎮，加上亞洲外援林泰樂（Tyler Lamb）挹注外線火力，將比分拉開至66比46。

英熊在大幅領先後，第4節也啟用板凳戰力應戰，最終以32分差收下3連勝。

英熊此役共5人得分雙位數，團隊外線火力更是凶猛，全場16顆三分球，命中率超過61%，其中洋將士東進帳全隊最高的24分，德古拉斬獲21分、13籃板。

台啤英熊隊長蔣淯安表示，賽前教練團針對桃園雲豹陣容提出禁區的進攻策略，「在內線被包夾時，外圍射手就有空檔機會，隊友們也把握得非常好，共有16顆三分球進帳」。

蔣淯安、黃聰翰2月先後迎接女兒誕生，2名球星在練球之餘，還會與妻子一同顧孩子，台啤英熊總教練楊志豪也觀察到兩人轉變，他表示：「小安、小台（黃聰翰）他們在生小孩之後變得更成熟，也並未因此影響到練球以及場上表現太多，目前新手奶爸也做得非常好。」

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另外，雲豹輸球後，不但吞下2連敗，2月才加入球隊的40歲老將張智峰，在第2節還剩33.2秒時與林泰樂爭球、手掌不慎受傷，經檢查後確定右手第四掌骨骨折，本季剩餘賽事都無法上場。

教頭王志群說：「剛開始峰哥來到球隊的時候，就滿擔心他會有受傷的情況，剛得知消息後，希望他能夠早日康復，更感謝他帶給我們很正面的衝擊，希望之後的比賽本土球員都要挺過來。」（編輯：張芷瑄）1110405

台灣職籃T1聯盟例行賽持續進行，5日下午在天母體育館由台灣啤酒英熊隊與桃園雲豹隊閉門交手，英熊洋將德古拉（Samuel Deguara）（白衣）突破防守，全場拿下21分，幫助球隊獲勝。中央社記者裴禛攝 111年4月5日

台灣職籃T1聯盟5日例行賽事，台灣啤酒英熊隊下午在天母體育館與桃園雲豹隊交手，英熊陣中林泰樂（Tyler Lamb）（中）發揮外線實力，貢獻17分，助隊以120比88大勝雲豹。中央社記者裴禛攝 111年4月5日

台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊隊5日在主場天母體育館迎戰桃園雲豹隊，英熊蔣淯安（前中）突破防守，全場攻下15分，幫助球隊以120比88輕取雲豹。中央社記者裴禛攝 111年4月5日

台灣職籃T1聯盟5日下午在天母體育館進行台灣啤酒英熊與桃園雲豹隊的閉門例行賽事，英熊黃聰翰（白衣者）外線發威，全場貢獻12分，幫助球隊擊敗雲豹。中央社記者裴禛攝 111年4月5日

台灣職籃T1聯盟5日在天母體育館的例行賽，由台灣啤酒英熊與桃園雲豹閉門交手，雲豹洋將湯馬斯（Elijah Thomas）（中黑衣者）全場貢獻35分，但仍不敵英熊攻勢，終場以88比120吞敗。中央社記者裴禛攝 111年4月5日

台灣職籃T1聯盟例行賽程持續進行，5日下午在天母體育館由桃園雲豹隊與台灣啤酒英熊隊交手，雲豹洋將戴維斯（Deyonta Davis）（持球者）突破防守上籃，但雲豹終場仍不敵台啤攻勢吞敗。中央社記者裴禛攝 111年4月5日