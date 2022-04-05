T1台啤英熊16記三分球轟倒雲豹 3連勝入袋
（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊今天全場狂飆16記三分球，全隊包括洋將士東、德古拉在內，共5人得分雙位數，以120比88收拾桃園雲豹，勇奪3連勝。
台啤英熊昨天擊敗新北中信特攻後，今天繼續在主場天母體育館迎戰桃園雲豹，因應台北市立大學天母校區傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，連2戰比賽都閉門舉行。
英熊洋將士東（Diamond Stone）首節火力全開，轟下16分，包括2記三分球，幫助英熊以30比23領先，英熊次節禁區擁有德古拉（Samuel Deguara）坐鎮，加上亞洲外援林泰樂（Tyler Lamb）挹注外線火力，將比分拉開至66比46。
英熊在大幅領先後，第4節也啟用板凳戰力應戰，最終以32分差收下3連勝。
英熊此役共5人得分雙位數，團隊外線火力更是凶猛，全場16顆三分球，命中率超過61%，其中洋將士東進帳全隊最高的24分，德古拉斬獲21分、13籃板。
台啤英熊隊長蔣淯安表示，賽前教練團針對桃園雲豹陣容提出禁區的進攻策略，「在內線被包夾時，外圍射手就有空檔機會，隊友們也把握得非常好，共有16顆三分球進帳」。
蔣淯安、黃聰翰2月先後迎接女兒誕生，2名球星在練球之餘，還會與妻子一同顧孩子，台啤英熊總教練楊志豪也觀察到兩人轉變，他表示：「小安、小台（黃聰翰）他們在生小孩之後變得更成熟，也並未因此影響到練球以及場上表現太多，目前新手奶爸也做得非常好。」
另外，雲豹輸球後，不但吞下2連敗，2月才加入球隊的40歲老將張智峰，在第2節還剩33.2秒時與林泰樂爭球、手掌不慎受傷，經檢查後確定右手第四掌骨骨折，本季剩餘賽事都無法上場。
教頭王志群說：「剛開始峰哥來到球隊的時候，就滿擔心他會有受傷的情況，剛得知消息後，希望他能夠早日康復，更感謝他帶給我們很正面的衝擊，希望之後的比賽本土球員都要挺過來。」（編輯：張芷瑄）1110405
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