日職二軍王彥程先發5局好投 陳偉殷3局無失分

（中央社記者楊啟芳台北6日電）日職樂天金鷲隊台灣左投王彥程今天在二軍出賽，先發5局被敲出6支安打，僅失1分，本季首度正式出賽就有好表現；另外阪神虎隊陳偉殷今天在交流賽中登板，投3局沒有失分。

日職二軍今天樂天金鷲隊與讀賣巨人隊交手的賽事，王彥程擔任先發投手，1局上接連被敲出3支安打掉1分；不過第2局之後開始回穩，2局上被敲出1支安打，沒有掉分；3局上雖然出現1次觸身球保送，不過飆出3次三振；4局上雖然一開始被敲安打，但用雙殺打化解，也沒有失分；5局上同樣也被敲1支安打，但讓下一棒擊出雙殺打。

總計王彥程用69球投5局，被敲6支安打，投1次保送、3次三振，僅失掉1分，目前在二軍防禦率僅1.80。王彥程是在1比1平手時退場，不過之後巨人隊二軍展開攻勢，最後以7比3擊敗樂天二軍。

另外，目前還在二軍的阪神虎隊左投陳偉殷，因去年肩膀傷勢，還要慢慢調整；他在3月30日首度於二軍登板，先發投2局被敲出1支安打，送出3次三振，沒有失分。雖然阪神二軍今天沒有賽事，不過在對戰社會人球隊的交流賽中，陳偉殷第2度實戰登板，先發3局被敲2支安打，沒有失分，仍維持不錯的狀態。（編輯：張芷瑄）1110406