藥檢結果不利 跳高好手李晴晴自願暫時停賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北11日電）女子跳高全國紀錄保持人李晴晴名字出現在中華運動禁藥防制基金會禁賽名單，且自願暫時停賽。基金會今天說，收到日本實驗室不利於李晴晴的檢測報告，將儘速召開審議會。

李晴晴的教練孫念祖接受中央社記者電話訪問表示，目前和選手李晴晴正靜待審議會開會結果，暫不回應。截至晚間6時20分，記者嘗試聯繫李晴晴，尚未獲得回應。

李晴晴去年先是在全國大專校院運動會將高懸32年的女子跳高全國紀錄送入歷史，緊接著又在全國運動會繳出1公尺90，將紀錄往前推進。

李晴晴被視為今年杭州亞運奪牌希望，但今年2月賽外採檢結果送往日本實驗室後，中華運動禁藥防制基金會3月17日收到檢測結果不利於李晴晴，基金會執行長黃啟煌接受中央社訪問時表示：「目前實驗室數據是說有狀況，但還不適合對外公告內容，有賴於後續調查、審議，決定不利檢測報告是否成立，將盡快召開審議會。」

基金會表示，在通知選手李晴晴後，依據世界反禁藥組織（WADA）Code 7.4.2的規範，選手符合自願接受暫時禁賽規範的簽署條件，李晴晴3月24日簽署自願性接受暫時停賽，在收到文件後，已於4月1日發文通知中華民國田徑協會選手李晴晴暫時停賽。

不過，田協表示，基於選手個人隱私，目前協會沒有任何評論，也無法做任何說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

儘管李晴晴去年改寫的全國紀錄暫不受影響，但因這次檢測結果不利於她，除了恐錯過5月全大運以及6月成都世界大學運動會外，若確認藥檢未過，可能得缺席9月亞運賽事。

基金會指出，全案目前尚在調查與審議階段，將交由醫師、律師與專家組成的獨立審議委員會審議，並邀請基金會和當事人說明，待日後審議結果確認，禁賽日期將可回溯至自願停賽文件簽署日今年3月24日起算。（編輯：管中維）1110411