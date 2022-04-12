PLG夢想家力退領航猿 終止2連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）福爾摩沙台新夢想家12日決勝節力阻桃園領航猿反撲，以92比87贏球，洋將揚科維奇獨攬28分，也為夢想家成功終止2連敗。（福爾摩沙台新夢想家提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年4月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北12日電）P. LEAGUE+ 福爾摩沙台新夢想家今天決勝節力阻桃園領航猿反撲，以92比87贏球，洋將揚科維奇獨攬28分，也為夢想家成功終止2連敗，距離季後賽更進一步。

在台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新北國王、新竹街口攻城獅、台北富邦勇士提前晉級季後賽後，最後1張季後賽門票將由夢想家、領航猿、高雄鋼鐵人3隊爭奪。

夢想家賽前戰績11勝9敗，6隊中暫居第4，且領先排名第5的領航猿有6場勝差，在季後賽門票之爭仍占有優勢，今天作客桃園市立綜合體育館出戰領航猿。

夢想家首節外線找不到準星，10投1中，以19比23落後，次節起手感逐漸回溫，加上簡浩在外線開火，以49比45反超。

領航猿下半場緊追不捨，夢想家帶著2分領先進入決勝節，領航猿一度靠著施晉堯、吳家駿聯手，率隊以83比82要回領先，但領航猿關鍵時刻失誤連連，反觀夢想家洋將揚科維奇（Stefan Jankovic）、吳永盛把握罰球機會，夢想家最終以5分差勝出，終止2連敗。

夢想家洋將揚科維奇繳出全隊最佳的28分、9籃板。領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）攻下33分，外加14籃板、3助攻、4抄截，依舊仍白做工，球隊苦吞6連敗。

談到贏球關鍵，夢想家球員成力煥賽後接受轉播單位訪問時表示，此役防守策略執行地不錯，「教練一直跟大家講說不用在乎自己投不進，反正就堅決在防守策略上」。（編輯：張芷瑄）1110412