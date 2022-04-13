江宏傑回歸初心 開設球館推廣桌球[影]

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桌球選手江宏傑（圖）與友人合作開設球館，13日正式開幕，他說，除了希望藉由球館推廣桌球外，未來還可能親自上陣教球。中央社記者黃巧雯攝 111年4月13日

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣桌球選手江宏傑近年來跨足演藝圈，但他不忘初心，他與友人合作開設球館，今天正式開幕，江宏傑表示，除了希望藉由球館推廣桌球外，未來還可能親自上陣教球。

由江宏傑所籌設、位於台北市南港區球館今天開幕，除了江宏傑出席記者會，演藝圈好友包括錢薇娟、姚元浩、陳漢典都到場力挺，展現江宏傑好人緣，他接受媒體聯訪時說，規劃球館至少1、2年，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一再延後，很開心看到球館落成。

江宏傑表示，創辦球館主要以推廣為主，「很多人知道桌球，可能有接觸過，但不是很熟悉」，他希望透過球館發揮自身影響力，讓民眾找到桌球樂趣，期待自己能帶著初心和球館一起往前走。

姚元浩見證江宏傑夢想實現，他透露：「從第一天認識小傑，他就告訴我要開球館，一直以來就是他的夢想，希望小傑除了能傳承經驗給更多人外，還可以培育出更多奧運選手」。

江宏傑新設的桌球館結合科技，打造互動視覺遊戲，他向媒體介紹球館設備，從沉浸式桌球檯到以桌球拼出的江宏傑臉譜肖像牆，他說：「這面牆的概念是我從小打球以及到世界各地參賽的桌球中，挑選3000多顆桌球拼成。」

除了經營球館外，江宏傑同時還兼任球館教練，他表示，未來也會規劃推出親自教球的課程。

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江宏傑平時除了工作外，還得照顧一雙兒女，在球館營運後，勢必更加忙碌，他說：「的確會忙一些，但我覺得帶小孩很重要，自己夢想也很重要，我完成自己的夢想，讓他們看到很好、驕傲的爸爸，對他們也是很正向的感受。」

江宏傑先前擔任運動實境節目「全明星運動會」紅隊領隊，談到開設球館後是否還會出任領隊，他指出，目前節目組還沒有正式邀約，若有邀約，他會全力以赴。（編輯：張芷瑄）1110413

桌球選手江宏傑（中）與友人合作開設球館，13日正式開幕，演藝圈好友包括姚元浩（右）等人都到場力挺。中央社記者黃巧雯攝 111年4月13日