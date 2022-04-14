霹靂舞亞運國手剛出爐 擬組二軍備戰奧運

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（中央社記者龍柏安台北14日電）杭州亞運霹靂舞國手選拔賽今天下午落幕，男、女各2名新科國手出爐，協會已提前放眼2024巴黎奧運，打算籌組「二軍」，並透過幕資平台替選手爭取福利與待遇。

杭州亞運霹靂舞國手決選在國家運動訓練中心大禮堂登場，最終男子組由孫振、羅國銓出線，女子組則是程聿寧與陳怡茹如願披上國家隊戰袍，接下來將展開集訓衝刺，目標在亞運順利奪牌。

亞運培訓隊教練劉志強表示，選手在國訓中心裡集訓有很好的訓練環境、福利與待遇，但其實台灣仍有很多優秀選手，若想一邊維持訓練、一邊教課維生，恐怕訓練與教課品質都會受影響，也擔心舞者因此放棄選手生涯。

劉志強透露，有打造「二軍」的計畫，除盼能擴充選手數量，另一方面也希望向下扎根，或許要在2024巴黎奧運拿牌難度很高，「但我相信，只要認真做，2028洛杉磯奧運我們不是沒有機會（拿牌）」。

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打造二軍除要有訓練基地，也需要資金，劉志強表示，已找好舞蹈教室地點，剩下就是籌募經費，添購訓練器材與設備，而他預計在幕資平台上尋找認同他們理念的朋友，一起籌募運轉基金，「我們希望可以籌到1000萬左右」。

劉志強表示，如果一切順利，預計8月就能啟動「二軍」籌組計畫，接下來他會全力媒合企業贊助選手，讓霹靂舞者可以專心備戰。（編輯：管中維）1110414