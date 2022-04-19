因應疫情 中華職棒公布最新防疫應變措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北19日電）中華職棒今天公布防疫相關應變措施，球場工作核心區內有1名隊職員、工作人員確診時，此球場暫停比賽3天、密切接觸之隊職員、工作人員需隔離檢疫，也列出復賽評估條件。

因應國內近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例多，中職也公布球場新的防疫相關應變措施。

若有接獲CDC或地方衛生局通知確診足跡重疊於球場觀眾席間時，聯盟將會通知球團關閉球場進行相關清消作業，如遇賽事舉行時，則規劃延賽事宜。

進入球場工作核心區之聯盟、球團隊職員，需打滿2劑疫苗以上始得進入，未達打2劑者，每日進場均得做快篩檢測，全程戴口罩。工作核心區範圍，指的是會與球員、教練團直接接觸的區域。

如球場工作核心區內有1名隊職員、工作人員確診時，確診者依規定後送，球場應暫停比賽3天，進行環境清潔消毒，同一球場內密切接觸之隊職員、工作人員應進行居家隔離及採檢，按CDC規定居家隔離10天、自主健康管理7天。

復賽除依「中央流行疫情指揮中心」之指示及衛生單位疫情調查結果辦理外，聯盟也列出評估條件共5點。

第1、教練、球員匡列人數較少時，比賽得恢復舉行；第2、若匡列之教練或球員以一軍為主時，可由二軍教練或球員支援，使一軍賽事恢復進行；第3、若二軍教練、球員因支援一軍，或二軍被匡列人數過多導致戰力不足時，則該隊二軍賽事將暫時停賽；第4、若二軍可支援選手不足時，將視可支援之人數狀況決定一軍復賽時間；第5、停賽之賽程安排，另召開球團代表會議討論後決定。（編輯：張芷瑄）1110419