聽障奧運授旗 羽球世界球后沈彥汝瞄準奪牌

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（中央社記者龍柏安台北20日電）頂著聽障羽球世界球后頭銜，現年23歲的沈彥汝是今年巴西南卡西亞斯聽障奧運羽球項目奪牌大熱門，今年第3度出征聽奧的她，除盼團體賽能取得佳績，個人賽也瞄準搶牌。

2022巴西南卡西亞斯達福林匹克運動會（俗稱聽障奧運）將於5月1日登場，台灣代表團今天下午在體育署3樓大禮堂舉辦授旗儀式，體育署副署長林哲宏也致贈10萬元加菜金，替代表團加油打氣。

從12歲開始接觸羽球的沈彥汝，一路都在羽球傳統名校接受正規訓練，甚至在大三那年，與一票正常選手競爭後取得甲組資格。

今年是沈彥汝生涯第3度參加聽奧，上屆她在團體賽鍍銅，並在女雙摘銀，今年她依舊是團體賽主力，個人賽還要征戰女單、女雙與混雙，一人就要參加4項，她透露，近來已有強化自己體能，也和羽壇甲組球團中租合練，「要把自己的體能拉到和能一般人抗衡。」

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除沈彥汝外，聽障田徑女子100公尺跨欄世界紀錄保持人許樂也被看好有奪金實力。她表示，能夠參加今年聽奧對她而言，是件非常特殊的事情，「因為不是每個人都能和我一樣可以參加聽奧。」

許樂也說，今年聽奧她除要歷經長途旅行後的疲勞與時差，還得防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，並在短時間內把狀態調整好，努力跑出好成績，她強調：「會全力克服這些問題，不只為了自己，也為了很多曾經幫助過我的人。」（編輯：吳協昌）1110420