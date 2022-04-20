黃子鵬繳8局失1分好投 桃猿奪下4連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒樂天桃猿隊20日派出投手黃子鵬先發，主投8局僅失1分，沒有出現保送，送出6次三振，終場助隊以3比1擊敗統一獅隊，黃子鵬也奪下本季首勝。（樂天桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳桃園20日電）中職今天在樂天桃園棒球場的賽事，樂天桃猿先發投手黃子鵬主投8局僅失1分，加上林立敲出陽春砲、包辦2打點的表現，終場以3比1擊敗統一獅隊，奪下4連勝。

桃猿3局下進攻時發生右外野燈柱故障的小插曲，暫停11分鐘後，林立從胡智為手中轟出陽春砲，攻下第1分；4局下桃猿的朱育賢敲出二壘安打後，張閔勛補上安打得1分，接著馬傑森短打造成對方失誤，林立再敲1打點安打。

8局上獅隊展開反攻，林岱安、陳傑憲、林靖凱接連敲出安打，攻下1分，不過之後投手黃子鵬回穩，沒有再掉分，終場桃猿以3比1擊敗獅隊，奪下4連勝，目前仍居戰績第1名，獅隊則是第2名。

黃子鵬用109球主投8局，被敲7支安打，沒有出現保送，送出6次三振，僅失掉1分演出優質先發，本季第3場先發終於拿下勝投。

對於黃子鵬的表現，桃猿教頭曾豪駒賽後表示，「子鵬是我們最穩定的投手，他是每週第一場的先發投手，能將局數拉長、幫助球隊，讓我們這週牛棚投手可以比較充裕，今天整個好壞球控制都非常好。」

黃子鵬則表示，開季以來狀況都保持還不錯，由於前幾年自己當過中繼投手，「所以不管是不是每週的第一場，接到先發任務時都告訴自己一定要想辦法把局數拉長，他們真的非常辛苦，不想造成他們負擔。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃猿開路先鋒林立4打數敲出2支安打，包含一發全壘打，球隊得3分中包辦2分打點，也是功臣之一。曾豪駒指出，林立開季以來攻擊設定都掌握得非常好，「今天因為雙方在攻擊上沒有很大突破，是靠他在那局打全壘打，後面又追加分數。」

獅隊先發胡智為用91球僅投3.2局，被敲6支安打，出現2次保送，失3分含2分責失，吞下敗投；不過接替投球的施子謙投2.2局，僅被敲2支安打，送出3次三振，無失分，並達成個人生涯200次奪三振里程碑。（編輯：張芷瑄）1110420