T1中信特攻單節轟46分平紀錄 逆轉擊退雲豹

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台灣職籃T1聯盟新北中信特攻24日在洋將馬龍（右）攻下30分帶領下，最終以132比119逆轉擊退桃園雲豹，特攻次節得46分，追平聯盟單節得分最高紀錄。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年4月24日

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣職籃T1聯盟新北中信特攻今天靠著洋將馬龍、凱與亞洲外援夏樂合力拿下80分，幫助球隊以132比119逆轉擊退桃園雲豹，而特攻次節得46分，追平聯盟單節得分最高紀錄。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原先以中原大學體育館為主場的桃園雲豹，週末2場比賽移師至台北和平籃球館舉行，雲豹昨天險勝台灣啤酒英熊後，今天對決新北中信特攻。

雲豹鄭瑋首節在外線飆分，與盧捷閔、洋將威廉斯（Troy Williams）聯手，率隊以38比28領先，特攻次節回神，轟下46分，追平聯盟單節最高得分紀錄，洋將馬龍（Marlon Johnson）個人就包辦20分，助特攻上半場結束以74比73反超。

兩隊下半場互有領先，雲豹前3節投進14記三分球，但決勝節手感低迷，9投1中，反觀特攻多點開花，拉出31比19攻勢力壓對手，最終以13分差取勝，收下對戰5連勝。

特攻此役以洋將馬龍表現最佳，拿下30分、16籃板、5助攻、2抄截，而洋將凱（Kevin Allen）與亞洲外援夏樂（Avery Scharer）各斬獲25分。雲豹洋將威廉斯雖攻下30分，另有7籃板、6助攻、3抄截，但未能幫助球隊奪勝。

「今天一開始打得太輕敵，上半場毫無防守可言，而進入下半場我們表現判若兩隊，從加強防守做起。」中信特攻總教練李逸驊以有驚無險形容今天戰況，並特別點名洋將艾斯（Aaron Epps）和馬龍都加強身體碰撞性，「把內線優勢拿回來」。

李逸驊認為，林秉聖也是球隊贏球的關鍵人物，成功壓迫對方後衛吉倫（John Gillon），不讓對手有太多持球策應的機會，藉此截斷雲豹攻勢。

另一場比賽由台南台鋼獵鷹在主場嘉藥紹宗體育館出戰台中葳格太陽，太陽靠著亞洲外援何喬登（Jordan Heading）轟下全場最高的44分，包括6記三分球，率隊以119比111勝出。（編輯：管中維）1110424