灰熊厲害又是逆轉勝 4比2淘汰灰狼

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（中央社記者龍柏安台北30日電）即便帶著雙位數領先進入第4節，明尼蘇達灰狼又再一次搞砸了比賽，讓對手在決勝節扭轉戰局，最終以106比114不敵曼斐斯灰熊，在NBA季後賽首輪以2比4遭淘汰。

NBA美國職籃西部季後賽首輪，第2種子的曼斐斯灰熊，今天靠著第4節一波40比22攻勢，成功克服10分落後，後來居上，也是隊史自2014-15球季以來，首度晉級西部季後賽準決賽，下一輪他們將迎戰金州勇士。

事實上，灰熊在今年西部季後賽首輪面對灰狼所拿下的4勝當中，就有3場是逆轉勝，且第4節都是克服雙位數落後成功翻盤，根據ESPN統計，灰熊也是NBA第1支能在單一系列賽完成這項成就的球隊。

灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）今天手感狀況並不好，全場累計14投僅中4，拿下17分、11助攻與8籃板，不過他在比賽最後20.7秒內4罰俱中穩住軍心，加上隊友給力，全隊共6人得分達到雙位數，灰熊也順利擺脫對手糾纏。

灰狼前鋒愛德華茲（Anthony Edwards）今天攻下全場最高的30分，其中他光在首節就拿下16分，替補的麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也挹注24分，中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）包辦18分、10籃板。（編輯：陳政偉）1110430