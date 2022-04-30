MLB賈吉敲3分砲 洋基4轟打垮皇家笑納7連勝[影]

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MLB紐約洋基29日在賈吉7局上敲出3分砲拉開比數下，終場以12比2痛宰堪薩斯市皇家。（圖取自twitter.com/Yankees）

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（中央社堪薩斯市29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天在客場迎戰堪薩斯市皇家，全隊轟出4支全壘打，包括「法官」賈吉（Aaron Judge）7局上敲出3分砲拉開比數，終場就以12比2痛宰皇家踢館成功。

這場比賽因雨縮短為8局，洋基笑納7連勝，目前全隊累計29轟為全聯盟30隊之首。

洋基投手柯特斯（Nestor Cortes）今天先發5局被敲8安、失2分（1分責失），送出3次三振無保送，拿下勝投。

皇家的布比奇（Kris Bubic）也主投5局，被敲4安失3分，同樣送出3次三振無保送，無奈吞下敗投。

目前洋基本季例行賽戰績來到14勝6敗，在美國聯盟東區排名第一；皇家戰績則來到7勝11敗，在美國聯盟中區排名第3。（譯者：盧映孜/核稿：陳彥鈞）1110430