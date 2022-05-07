NBA恩比德復出攻18分 76人熄熱火扳回一城[影]

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NBA費城76人恩比德（圖）傷後強勢回歸，6日繳出18分與全場最高11籃板佳績，率隊以99比79擊潰邁阿密熱火。（圖取自twitter.com/sixers）

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（中央社費城6日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人球星恩比德（Joel Embiid）傷後強勢回歸，今天繳出18分與全場最高11籃板佳績，率隊以99比79擊潰來犯的邁阿密熱火，將東區季後賽第2輪系列賽追至1比2。

恩比德因為腦震盪與眼眶骨折連續缺席兩場比賽。在例行賽與季後賽期間，76人在恩比德缺陣的戰績為6勝10負，有他出戰時戰績為50勝25負。

76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）21分全在下半場，葛林（Danny Green）手感回溫，三分球9投7中，全場砍下21分。前兩場比賽，葛林三分線外出手14次僅命中2球。

在7戰4勝制的季後賽第2輪，熱火仍以2比1領先。第4戰明晚持續在費城76人主場。

熱火小前鋒巴特勒（Jimmy Butler）飆出全場最高33分與9籃板。

「大鬍子」哈登（James Harden）也為76人貢獻17分，15分是上半場所得，另有8籃板6助攻。哈里斯（Tobias Harris）有近大三元的表現，得到9分10籃板與8助攻。

熱火得分後衛勞瑞（Kyle Lowry）因為腿筋受傷連續4場比賽高掛免戰牌，今天歸隊未得分，上場25分鐘挹注3助攻。除巴特勒外，熱火另一得分達兩位數的是替補的赫洛（Tyler Herro），有14分進帳。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110507