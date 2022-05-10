國體大射擊菜鳥劉恆妤好事成雙 全大運混雙也摘金

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（中央社記者龍柏安台北10日電）國立體大新鮮人劉恆妤2天前才在全大運女子10公尺空氣手槍奪得首金，今天她好事成雙，和學長郭冠廷聯手在混雙金牌戰擊敗隊友劉皓甄與蔡育成，拿下全大運個人第2金。

111年全國大專校院運動會射擊項目，今天在林口公西靶場進行最後一天賽事，國立體大的大一菜鳥劉恆妤在個人賽擊敗奧運國手余艾玟勇奪金牌，今天混雙又在「國體大內戰」的金牌戰以16比2脫穎而出，勇奪雙金，堪稱最豐收的射手。

這次全大運劉恆妤包辦雙金，她承認，在個人賽擊敗台灣師大名將余艾玟登頂，這對她來說意義重大：「她一直是非常穩定的射手，也是我追尋的目標，所以能夠擊敗她，我非常開心。」

高中才開始接觸射擊這項運動的劉恆妤，當初只覺得射擊很酷，就這樣一腳踏進這個陌生世界，由於她對這項運動充滿熱情，因此學習力驚人，去年她就已在全國中等學校運動會拿下女子10公尺空氣手槍亞軍。

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槍齡還不到4年，劉恆妤在射擊之路堪稱一飛沖天，今年除在大運會完成運動會奪金初體驗，還選上成都世界大學運動會國手，原是她生涯首場國際賽，沒想到上週臨時宣布延至明年舉辦，讓她有些失望。

劉恆妤透露，在射擊這條路上，她只想著把自己做到最好，如今有機會可以當國手、出國比賽，當然會有期待，她也說，接觸射擊以來家人始終給她滿滿支持，她也期盼有朝一日，家人能以她的表現感到驕傲。（編輯：吳協昌）1110510