胡智為先發7局好投獅隊奪勝 悍將寫難堪紀錄

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中華職棒統一獅隊先發投手胡智為（右）12日主投7局僅失1分，用111球是他中職生涯單場最多用球數，飆出8次三振，幫助獅隊終場以6比1擊敗富邦悍將隊。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年5月12日

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職今天在台南球場的賽事，統一獅隊先發投手胡智為主投7局僅失1分，加上獅隊全場敲出13支安打，終場獅隊以6比1奪勝，悍將開季25戰吞21敗，寫下史上最難堪紀錄。

悍將在2局上靠著蔣智賢轟出陽春全壘打，先馳得點；不過3局下獅隊的李丞齡敲二壘安打後，林靖凱擊出滾地球造成游擊手于森旭失誤，攻下1分追平，這是悍將本季游擊手第14次失誤，比其他4隊游擊手失誤總和還要多，隨後于森旭也被換下場，換成王勝偉上場守游擊。

獅隊在5局下再度有攻勢，林岱安敲出安打後，靠著吳桀睿犧牲觸擊上二壘，林靖凱再敲出安打送回超前分；7局下林岱安、李丞齡敲安打得1分後，林靖凱造成二壘手王正棠失誤，之後陳傑憲、柯育民都敲出安打，再得3分。

終場獅隊就以6比1奪勝，讓悍將吞下5連敗，開季後打了25場吞了21場敗仗，僅有4勝，為中職史上最慘。

胡智為用111球投7局，是他中職生涯單場最多用球數，僅被敲出3支安打，投2次保送，飆出8次三振，只失掉1分，奪下本季第2勝，獲選為單場MVP。胡智為在投7局上時一度面臨二、三壘危機，不過最後連飆2次三振化解，他也興奮怒吼。

悍將先發投手陳仕朋則是用102球投6.1局，被敲8支安打，投1次保送、4次三振，僅失3分含2分責失，演出優質先發，不過仍沒有獲得隊友太多火力支援，悲情吞下本季第2敗。（編輯：陳政偉）1110512