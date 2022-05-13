聽奧網球林家文女單銀恨 何秋美再添銅牌入袋

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（中央社記者龍柏安台北13日電）台灣聽障網球名將林家文，今天在聽奧女單壓軸金牌戰，以2比6、2比6不敵德國好手施若德衛冕夢碎；老將何秋美則在銅牌戰以直落二橫掃以色列的阿胥肯納吉再添1銅。

在巴西南卡西亞斯舉辦的第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧），今晚進行女單最終獎牌戰，台灣好手林家文包括女單、女雙與混雙3項都闖入金牌戰，外界也期待她能寫下包攬3金的壯舉。

事實上，由林家文今天上午與「阿美姐」何秋美聯拍的女雙，已順利完成衛冕，替台灣代表團摘下本屆聽奧的第2金，今晚她在女單決賽遭遇雙打手下敗將、德國的施若德（Heike Albrecht-Schroder），可惜這次交鋒結局卻大不同。

林家文在女單決賽以兩個2比6吞敗，沒能成功衛冕女單金牌，而休息片刻，台灣時間凌晨她將提拍再上和王俊偉聯手出擊，迎戰捷克組合布萊希寇娃（Katerina Blascikova）與斯麥戴克（Jaroslav Smedek），挑戰隊史混雙第1金。

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至於女單4強賽飲恨落敗的何秋美，今天在女單銅牌戰大顯神威，帶傷上陣的她手感依舊炙熱，以6比3、6比3擊敗以色列的阿胥肯納吉（Rotem Ashkenazy），連兩屆聽奧奪銅。

台灣聽奧網球隊晚間再添1銀、1銅，目前台灣代表團總獎牌數達2金、6銀、8銅，接下來除網球林家文與王俊偉將在混雙金牌戰亮相，田徑好手許樂也將在女子200公尺挑戰今年賽會個人的第3面獎牌。（編輯：劉學源）1110513