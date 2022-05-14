林家文、王俊偉聯手 聽奧網球混雙再添1銀

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（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣聽障網球好手林家文今天和王俊偉聯手出擊，在巴西聽奧網球混雙金牌戰，以4比6、2比6不敵捷克組合布萊希寇娃與斯麥戴克銀恨。

在巴西南卡西亞斯舉辦的第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧），網球項目進入最高潮，林家文繼昨天與何秋美聯拍的女雙順利連莊衛冕，今天則要面臨一日雙戰，包括女單、以及與王俊偉聯手的混雙，都要進行壓軸決賽，甚至有機會寫下包攬3金的壯舉。

無奈林家文在稍早登場的女單金牌戰，先以2比6、2比6不敵德國好手施若德（Heike Albrecht-Schroder），屈居銀牌，而她休息片刻後提拍與王俊偉攜手再戰，又以4比6、2比6不敵捷克的布萊希寇娃（Katerina Blascikova）與斯麥戴克（Jaroslav Smedek），再次與金牌擦身而過。

上屆聽奧，林家文在女單與女雙坐擁雙金，今年她雖寫下女單、女雙與混雙3項都打進金牌戰的空前紀錄，最後則拿下1金、2銀，仍是本屆聽奧台灣代表團當中，奪牌數與獎牌成色都是第1人。

比賽結束後，林家文表示，今年聽奧她共參加3項賽事，對體能是很大考驗，最後她拿下1金、2銀，比自己預期稍差了一些，不過她仍要感謝帶隊的教練鄭偉揚，以及搭檔何秋美和王俊偉。

而除林家文外，女雙聯手摘金的「阿美姐」何秋美，稍早也在女單銅牌戰以6比3、6比3擊敗以色列的阿胥肯納吉（Rotem Ashkenazy），連兩屆聽奧奪銅。

隨著網球項目劃下句點，今年台灣代表團在聽奧的征途也正式落幕，本屆台灣隊累計共摘下2金、7銀、8銅。（編輯：張芷瑄）1110514