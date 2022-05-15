臉部平權國道馬拉松 曹純玉、蔣介文奪冠

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）臉部平權運動台北國道馬拉松今天上午開跑，以賽代訓備戰世錦賽的女子長跑好手曹純玉這次轉戰半程馬拉松，以1小時16分50秒封后，「黑色旋風」蔣介文以1小時11分01秒奪冠。

去年臉部平權運動台北國道馬拉松受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而取消，原定今年3月13日舉行，也因配合台北市政府防疫規範升級及保障參賽者安全延到今天在國道1號（五股至汐止北上高架段）登場。

臉部平權運動台北國道馬拉松共分全程、半程馬拉松、10公里和3公里組，今天吸引逾5000名跑者參加，其中林秋杰跑出2小時37分55秒的成績，首次參加國道馬拉松就拿下全馬男子組冠軍，2020年全馬冠軍張景敦則以2小時40分15秒位居第2。

全馬女子組部分，楊喬筑以3小時06分14秒拿下冠軍，她謙虛地表示，「因為高手都沒來的關係，今天這個冠軍真的是撿到的。」

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半程馬拉松男子組冠軍由闊別國道近10年的「黑色旋風」蔣介文以1小時11分01秒成績拿下。以往大多跑全馬的蔣介文表示，這次參加半馬是以賽代訓，希望能逐步調整自己的狀態，年底繼續挑戰台北馬拉松，相信自己能回到顛峰，沒有不可能。

女子長跑好手曹純玉這次以賽代訓備戰世錦賽，今天轉戰半程馬拉松，和男友陳囿任一起參賽，後段陳囿任狀況不錯跑出1小時16分36秒（男子組第4名）的成績通過終點，曹純玉隨後也以1小時16分50秒輕鬆奪得女子組冠軍。（編輯：張雅淨）1110515