T1雲豹教練團異動 劉嘉發接任總教練

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣職籃T1聯盟例行賽進入尾聲，桃園雲豹還有機會爭取季後挑戰賽門票。球團今天宣布，技術顧問劉嘉發正式接任總教練，希望將自身經驗傳承給雲豹球員。

桃園雲豹首任教頭王志群因戰績不理想，4月10日主動請辭後，由總經理蘇翊傑暫代總教練職務，劉嘉發當時則是以技術顧問身份一同協助訓練，經歷5場比賽磨合與熟悉狀況後，球團今天發布新聞稿，確定由劉嘉發出任總教練。

蘇翊傑表示，當初會先以代理身分接總教練，主要是因需要一些時間說服劉嘉發。他說：「除了考量到接近球季尾聲業務繁忙，擔心無法全心投入於球員訓練上，加上覺得寶哥（劉嘉發）是目前最適合的人選，這段時間積極與寶哥溝通，現在他願意接下重任後，自己也很開心。」

劉嘉發除了擁有中國男子籃球職業聯賽（CBA）、中國女子籃球聯賽（WCBA）等豐富執教資歷外，也曾在超級籃球聯賽（SBL）、女子超級籃球聯賽（WSBL）分別領軍球隊闖入總決賽。

劉嘉發表示，球隊剛成立時，總經理蘇翊傑希望他以顧問角色給予年輕人建議，他坦言，「從未有想過接總教練的想法，就連當初中國球隊找上門也都拒絕，不過球隊情況一直在改變，就只能盡全力去幫忙。」

談到點頭接任雲豹總教練職務的原因，劉嘉發透露，主要希望能夠傳承經驗，培育一些未來籃壇人才與教練。

「我太太一直希望我不要再接總教練，但我很清楚翊傑的想法，他想要凝聚球隊情感，所以才會找了過去戰友、教練來這支球隊。」劉嘉發表示：「過去我年輕時帶領他們，是用哥哥的心態，大家一起成長，現在我要幫助他們，只是心境不同了，反而像是爸爸了。」

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在臨危授命接下總教練職務後，劉嘉發分享自己帶隊理念，他透露，這段時間持續不斷灌輸球員「在場上要有激情」，要做這份工作，就必須把該拿出來的東西展現出來，之後才能談贏球或是其他事情。

雲豹目前戰績6勝21敗在6隊中暫居第5，台南台鋼獵鷹以6勝23敗墊底，只要後續雲豹贏球或獵鷹輸球，雲豹就能取得挑戰賽門票，以例行賽第5名之姿，挑戰例行賽第4名球隊，爭取最後一席季後賽資格，比賽採3戰2勝制，第4名球隊未戰先帶1勝。（編輯：屈享平）1110516