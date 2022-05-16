獅隊洋砲羅薩預計晚間抵台 有望6月初歸隊

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中職統一獅隊洋砲羅薩先前因為家中有急事，向球團請假，領隊蘇泰安16日證實，羅薩預計晚間抵台，完成居家檢疫程序後，最快6月初就可以歸隊出賽。圖為羅薩4月5日出賽畫面。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職統一獅隊洋砲羅薩先前因為家中有急事，向球團請假，今天領隊蘇泰安證實，羅薩已經搭上飛機，預計今晚就會抵台，完成居家檢疫程序後，最快6月初就可以歸隊出賽。

羅薩今年球季來台效力統一獅隊，目前為止一軍4場出賽，總計14打數敲出5支安打，包括1發全壘打，打擊率3成57，羅薩上一場出賽為4月8日，後來因為跑壘腿部拉傷，沒有再出賽。

羅薩後來因為家中有急事，向球隊請假返國，獅隊考量羅薩剛好腳傷需要時間休養、准假離隊；獅隊領隊蘇泰安今天表示，羅薩已經搭上飛機，預計今天晚上抵台，完成7天居家檢疫、7天自主健康管理後就可歸隊。

獅隊本季主力球員陸續傳出傷勢，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，目前累計7名球員PCR確診。蘇泰安表示，今天沒有新增快篩陽性的球員，明天獅隊與樂天桃猿隊比賽，賽前也會再進行全隊快篩。（編輯：張雅淨）1110516