更多編輯台推薦新聞：
第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣
國際

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300

獅隊洋砲羅薩預計晚間抵台 有望6月初歸隊

2022/5/16 19:57（5/16 20:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職統一獅隊洋砲羅薩先前因為家中有急事，向球團請假，領隊蘇泰安16日證實，羅薩預計晚間抵台，完成居家檢疫程序後，最快6月初就可以歸隊出賽。圖為羅薩4月5日出賽畫面。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月16日
中職統一獅隊洋砲羅薩先前因為家中有急事，向球團請假，領隊蘇泰安16日證實，羅薩預計晚間抵台，完成居家檢疫程序後，最快6月初就可以歸隊出賽。圖為羅薩4月5日出賽畫面。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職統一獅隊洋砲羅薩先前因為家中有急事，向球團請假，今天領隊蘇泰安證實，羅薩已經搭上飛機，預計今晚就會抵台，完成居家檢疫程序後，最快6月初就可以歸隊出賽。

羅薩今年球季來台效力統一獅隊，目前為止一軍4場出賽，總計14打數敲出5支安打，包括1發全壘打，打擊率3成57，羅薩上一場出賽為4月8日，後來因為跑壘腿部拉傷，沒有再出賽。

羅薩後來因為家中有急事，向球隊請假返國，獅隊考量羅薩剛好腳傷需要時間休養、准假離隊；獅隊領隊蘇泰安今天表示，羅薩已經搭上飛機，預計今天晚上抵台，完成7天居家檢疫、7天自主健康管理後就可歸隊。

獅隊本季主力球員陸續傳出傷勢，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，目前累計7名球員PCR確診。蘇泰安表示，今天沒有新增快篩陽性的球員，明天獅隊與樂天桃猿隊比賽，賽前也會再進行全隊快篩。（編輯：張雅淨）1110516

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀