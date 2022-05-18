中職明星賽睽違2年舉辦 明星隊對抗國家隊

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職明星對抗賽睽違2年再度舉辦，將於7月30日、31日在台中洲際棒球場進行，中職今天舉辦明星賽宣告記者會，本屆明星賽將由林岳平領軍的國家隊，對上林威助領軍的明星隊。

2020年、2021年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中職明星賽連2年停辦，不過今年決定重新舉辦明星賽。中職會長蔡其昌在記者會致詞時表示，「台灣現在要回到正常生活，選擇不再採取清零，所以今年會如期舉辦，但也要呼籲球迷，大家要做好相關防疫工作，還沒打疫苗的人趕快去打。」

蔡其昌指出，今年明星賽是由國家隊對抗明星隊，之前因為疫情關係，從奧運資格賽、今年3月的台日交流賽都取消，「我們都把球員衣服準備好了，名單也都討論了，很可惜，這次想要把當時的準備拿出來。」

這次組隊方式與2019年明星賽類似，為了備戰接下來的國際賽，由中職明星隊對上國家隊，將對戰2場，中職明星隊由去年總冠軍隊伍中信兄弟教頭林威助領軍，國家隊總教練則是由原本今年要領軍3月台日交流賽的統一獅總教練林岳平擔任。

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明星隊票選部分，投票管道共有3種，今天下午2時開始就會開放網路票選（加權1倍），25日則開始通訊投票（加權5倍），職棒雜誌6月號也可投票（加權8倍），截止日皆為6月22日；球迷票選占60%，專業人士票選則占40%。若被票選上第1名的球員同時也被國家隊總教練選中，就會用第2名遞補。

全壘打大賽部分，則採用全網路票選，2021、2022年全壘打排行榜前10名都有資格參與票選，共有20名選手，其中票選最高8名選手入選參加全壘打大賽。（編輯：張芷瑄）1110518