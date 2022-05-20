華南金控盃少棒 歐子喬投打俱佳澎湖爆冷勝桃園

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111年華南金控盃全國少棒錦標賽20日在台南開打，澎湖縣隊（紅衣）首戰碰上國內少棒常勝軍桃園市隊（藍衣），澎湖縣終場爆冷以4比3拿下首勝。（大會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）華南金控盃全國少棒賽今天在台南開打，澎湖縣隊首戰碰上國內少棒常勝軍桃園市隊，澎湖縣隊歐子喬投打有表現，許凱崴敲出超前比分安打，率隊以4比3拿下首勝。

111年華南金控盃全國少棒賽為表定7月底在台南舉行的U12世界盃棒球賽國手選拔賽，此次總計18支球隊參賽，預賽採分組雙敗淘汰賽制。

桃園市隊今天首戰與澎湖縣隊交手，兩隊前4局打完3比3僵持不下，澎湖縣隊5局1人出局後，歐子喬敲出內野安打、盜上二壘，再靠著暴投跑上三壘，許凱崴適時安打，送回致勝分。

「小黑」歐子喬是講美國小南非、台灣混血「洋將」，今天首戰攻守俱佳，先發打1棒、守游擊，單場3打數敲出2支安打，4局危機時登板後援，用36球投2.1局，被敲出4支安打，投出4次三振，無失分，好投壓制桃園市隊打線，是球隊搶勝功臣。

澎湖縣隊此次以講美國小棒球隊為主體，加入石泉、興仁、湖西國小組成聯隊參賽，首戰擊敗以龜山國小為主體，加入仁善、大勇、中平、錦興、華勛、楊心國小組成的桃園市聯隊，算是爆冷搶勝。

去年季軍台東縣隊今天首戰與苗栗縣隊交手，台東縣隊投打發揮，團隊敲出11支安打，簡紹翔2局敲出2分砲，單場4打數敲出2安都是長打，貢獻4分打點，打擊表現最亮眼。

台東縣隊投手陳仕鴻今天中繼投2局，被敲出1支安打，投出4次三振、1次保送，失掉1分（非責失分），球隊以12比2、5局拿下勝利，陳仕鴻拿下勝投。（編輯：黃世雅）1110520