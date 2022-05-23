T1聯盟季後賽24日登場 主視覺採用元宇宙概念

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣職籃T1聯盟季後賽4強出列，賽事將於明天點燃戰火，季後賽最新主視覺今天曝光，T1聯盟表示，主要採用元宇宙概念，打造出充滿現代感的季後賽主視覺。

台灣啤酒英熊季後挑戰賽擊敗桃園雲豹後，取得最後一張季後賽門票，季後賽對戰組合出爐，明天將展開3戰2勝制系列賽，由第2、3種子台中葳格太陽與新北中信特攻交手打頭陣，25日再由頭號種子高雄全家海神對決台啤英熊，爭奪冠軍戰門票。

T1聯盟繼日前公布口號「開戰」（FIRE）及首波主視覺後，今天發布新聞稿揭曉最新主視覺，跳脫一般傳統思維，整體主視覺以目前正夯的元宇宙為設計概念，巧妙融入季後賽4支球隊與聯盟名稱。

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不僅如此，主視覺遠看呈現出一座完整球場，文字的呈現強調運球般流動感，以幾何排列填滿球場，正中間FIRE字樣象徵季後賽開賽，4隊都已蓄勢待發，準備開戰，全力追求聯盟元年總冠軍。

延續元宇宙創意發想，T1聯盟也同步推出季後賽4強球星版主視覺，高雄全家海神胡瓏貿、台中葳格太陽丁聖儒、新北中信特攻林秉聖及台啤英熊蔣淯安帥氣亮相，吸睛效果十足。（編輯：張雅淨）1110523