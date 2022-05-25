桃猿台東出戰兄弟人手吃緊 調二軍教練球員支援

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）中職樂天桃猿今晚將在台東棒球場出戰中信兄弟，賽前新增4名一軍球員快篩陽性，球隊緊急調派二軍教練和球員支援，而另一邊味全龍與富邦悍將在天母賽事，因雨延賽。

樂天桃猿在二軍傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，疫情也燒向一軍，包括陳俊秀、林承飛、林立、陳禹勳、馬傑森、郭永維、邱駿威、陳禹勳、嚴宏鈞都確診，而一軍助理打擊教練林政億21日快篩陽性後，23日球隊再添1名投手快篩陽性。

樂天桃猿今天一口氣新增3教練、5球員、4隊職員快篩陽性的案例，分別為一軍教練許銘傑、陳雁風、劉品辰、野手藍寅倫、馮健庭、楊家勝、捕手張閔勛及二軍投手林子崴皆有不適症狀，經快篩結果為陽性，其中一軍球員就占4人。

不過，因匡列名單尚未達聯盟設定的超過14人停賽標準，因此桃猿今天在台東棒球場出戰中信兄弟比賽目前仍正常進行。

球團表示，已緊急調派二軍教練和球員赴台東支援，包括二軍首席投手教練川岸強、打擊教練蔡建偉，與球員林楷錡、黃敬瑋、林知譽、毛英傑。

中華職棒表示，針對樂天桃猿自5月18日起至今，共9名一軍球員與2名指定遞補球員通報確診，因領隊會議決議為一軍球員14人以下匡列，以二軍球員遞補，一軍球員14人以上匡列，則會依規定停賽，過去各球隊均遵循此辦法。

對於樂天桃猿希望能夠停賽，聯盟表示，賽務組已進行內部討論，對於後續是否修改規定降低停賽門檻，聯盟會與5球團開會討論決定。

另外，原訂味全龍今晚在主場天母棒球場迎戰富邦悍將，受到雨勢影響，聯盟宣布延賽，悍將挑戰4連勝得再等等，這場賽事將改至6月23日晚間6時5分，原場地進行補賽。（編輯：李亨山）1110525