張育成持續熄火 靠觸身球本季首次上壘

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台灣棒球好手張育成（圖）季中轉戰匹茲堡海盜，圖為他在洛杉磯道奇球場的賽前練習。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年6月2日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電）台灣棒球好手張育成轉戰匹茲堡海盜，本季首安還沒出爐；今天在客場對洛杉磯道奇的比賽中遭觸身球，本季首次站上一壘。

張育成今天擔任海盜隊先發第7棒指定打擊，4次上場打擊吞下2次三振，分別是外野高飛接殺、三振、觸身、三振。

張育成開季不久COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，康復之後經小聯盟復健賽，在大聯盟出賽機會減少，遭到前東家克里夫蘭守護者指定讓渡（DFA），3天前轉隊到匹茲堡海盜。

加上今天3打數沒安打，張育成本季累計17個打數沒有安打，遭到三振12次。

今天這場比賽，海盜8比4擊敗道奇，三連戰橫掃主場球隊。

張育成6局上二壘有人時，面對道奇第二任投手菲力普斯（Evan Phillips），雙方纏鬥6球，遭到一記時速153公里的內角快速球擊中右手前臂。

總教練謝爾頓（Derek Shelton）帶著防護員上前探視，看似沒有大礙，把張育成留在場上，靠著這次觸身保送站上一壘。

張育成達成本季首次上壘，8局上繼續上場打擊，遭到三振。（編輯：高照芬）1110602