塔特姆手感不佳只獲12分 塞爾蒂克總教練毫不擔心

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（中央社舊金山2日綜合外電報導）塞爾蒂克今天雖在總冠軍賽首戰獲勝，但陣中大將塔特姆僅獲12分。對此，總教練烏度卡卻毫不擔心，稱塔特姆不會每場比賽都手感不佳。

美國職籃NBA總冠軍賽首戰，作客的波士頓塞爾蒂克靠末節40比16的猛烈攻勢，扭轉3節打完落後12分的劣勢，最終120比108擊敗金州勇士。

第1年執掌綠衫軍兵符，就將塞爾蒂克帶進總冠軍賽的總教練烏度卡（Ime Udoka）告訴記者說：「這就是我們整年下來的樣子，一個強悍、歷經磨練、有韌性的球隊。」

塞爾蒂克此役雖逆轉取勝，但頭號球星塔特姆（Jayson Tatum）今天僅有12分、13助攻的表現，他在三分線外5投1中，17次出手僅命中3球，是球隊泰半時間處於落後、甚至差點輸球的一大關鍵。

對此，烏度卡並不擔心，他說：「我們認為塔特姆在投籃上，不會再有今晚這樣窘迫的情況。」

他說：「我不知道該歸咎於他的緊張，或是對手針對他的防守，…但這也證明了我們是一支精實的團隊，不必單靠一人。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110603