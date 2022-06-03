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NBA2/300

塞爾蒂克下起三分雨 柯爾：那就很難贏了

2022/6/3 15:04（6/3 15:59 更新）
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（中央社舊金山2日綜合外電報導）NBA塞爾蒂克今天靠比賽末節12投9中的三分球攻勢，最終120比108搶下NBA總冠軍賽首戰勝利。勇士總教練柯爾對此表示，當對手全場能砍進21個三分球，「那我們就很難贏球了」。

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天靠著一波17比0的猛攻，在決勝節轟下40分逆轉戰局，最終在客場以120比108擊敗金州勇士，搶下總冠軍賽關鍵的首戰勝利。

塞爾蒂克前3節三分球29投12中，命中率4成14，出手63次一共命中28球，整體投籃命中率4成44，打完3節80比92落後勇士12分。

關鍵的第4節，塞爾蒂克如睡醒的猛獅，出手22次一共命中15球，整體投籃命中率達6成8，三分球12投9中，命中率更是高達7成5。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，如果勇士要阻止塞爾蒂克在球場掛上破紀錄的第18面總冠軍旗幟，就必須在比賽時打出更好的收尾。

柯爾說：「當我們在第4節丟了40分，且對手整場比賽一共砍進21個三分球，那我們就很難贏球了。」

勇士的葛林（Draymond Green）則說：「我們會沒事的，我們會找到辦法阻止他們再這樣投進三分球…我們在比賽前41、42分鐘掌控了比賽，所以我們會沒事的。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110603

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