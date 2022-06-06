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PGA紀念高球賽 潘政琮並列第53

2022/6/6 11:45
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（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣旅美高球好手潘政琮今天PGA紀念高球賽最終回合，抓下2鳥，苦吞4柏忌，打出74桿，4回合累計以高於標準6桿的294桿，並列第53。

總獎金1200萬美元（約新台幣3.56億元）的美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）紀念高球賽，今天在俄亥俄州都柏林墨費德村高球場（Muirfield Village Golf Club）展開最終回合賽事。

美國好手霍斯契爾（Billy Horschel）出發前握有5桿領先優勢，儘管今天手感不如前3回合，獵下1鳥、1鷹，吞下3柏忌，單日以平標準桿的72桿繳卡，4輪總桿數以低於標準13桿的275桿奪冠，以4桿之差，喜迎個人第7座美巡賽金盃。

潘政琮今天從第1洞出發，前5洞就領到4柏忌，度過開賽的亂流後，潘政琮先是在第7洞射下1鳥，轉場後又在第11洞進帳1鳥，揮出74桿，4輪合計294桿，並列第53。

潘政琮2015年6月轉入職業發展，在滿7年的今天也在臉書分享心情，他表示，「7年了，謝謝大家沒有『7年之癢』，還繼續替我加油，我依然在努力的道路上」。

潘政琮預告接下來將前往多倫多，他指出，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生以來加拿大公開賽首次回歸美巡賽，期待與久違的加拿大球迷們見面。（編輯：張雅淨）1110606

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