張育成本季首安、首打點出爐 海盜不敵老虎[影]

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張育成（圖）在轉戰美國職棒匹茲堡海盜隊後，8日出戰底特律老虎，本季首安和首打點都在2局下出爐。圖為張育成1日在洛杉磯道奇主場出賽。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣棒球好手張育成在轉戰美國職棒匹茲堡海盜隊後，今天出戰底特律老虎，本季首安和首打點都在2局下出爐，終結開季19打數無安打的陰霾，但海盜隊最終以3比5落敗。

張育成今年4月曾確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），後來遭到前東家克里夫蘭守護者隊指定讓渡（DFA），並轉披海盜隊戰袍，今天之前在海盜隊出賽3場，9打數無安打，苦吞7次三振，加計本季先前在守護者隊比賽，開季19打數都摃龜。

海盜隊今天在主場迎戰老虎隊，張育成先發第7棒、守二壘，2局下在隊友密契爾（Calvin Mitchell）敲安上壘後，面對老虎隊投手史庫柏（Tarik Skubal），張育成揮出右外野方向落點巧妙的二壘安打帶有1分打點，送回壘上跑者後，張育成站在二壘壘包上，興奮地高舉雙手。

這也是張育成本季進帳的第一分打點，幫助海盜隊取得1比0領先。

老虎隊第3、4局都有攻勢，合計攻下4分，而海盜隊4局下靠著密契爾兩分砲，將比分追成3比4，張育成隨後登場則吞下三振，7局下則擊成中外野飛球出局。

張育成此役3打數1安打，貢獻1分打點，本季和轉隊後首安同時開張。

老虎隊8局上靠著巴恩哈特（Tucker Barnhart）二壘安打，再添1分，海盜隊後段比賽打線熄火，最終以3比5輸球。

老虎隊史庫柏投7局失3分，被敲6支安打，包括1發全壘打，飆出9次三振，拿下個人本季第5勝。（編輯：張雅淨）1110608