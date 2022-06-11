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羅昂拿下本季第6勝維持不敗 獅隊擊敗桃猿

2022/6/11 20:52（6/11 21:01 更新）
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中華職棒統一獅隊11日在桃園與樂天桃猿隊交手，獅隊投手羅昂主投6.2局失2分優質先發，率隊以4比2拿勝，羅昂也獲選MVP。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月11日
中華職棒統一獅隊11日在桃園與樂天桃猿隊交手，獅隊投手羅昂主投6.2局失2分優質先發，率隊以4比2拿勝，羅昂也獲選MVP。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月11日
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）統一獅隊今天與樂天桃猿隊交手，投手羅昂6.2局失2分優質先發、鄭鎧文開轟，老將陳鏞基也完成中職生涯1100安里程碑，獅隊以4比2拿勝，羅昂拿下本季第6勝、本季不敗，獲選MVP。

中華職棒統一獅隊今天作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，兩隊前3局沒有拿下分數，獅隊4局上靠著林靖凱內野安打、陳傑憲安打推進，再靠著滾地球跑回團隊第1分。

桃猿隊4局下林立開轟，陽春砲幫助球隊扳平比數；2人出局後靠著陳俊秀、郭嚴文接連安打，送回球隊超前分。

獅隊5局再起攻勢，1人出局後鄭鎧文選到四壞保送，林岱安敲出安打，2人出局後邱智呈適時安打送回追平分；獅隊再靠著失誤，跑回超前分。

獅隊7局靠著鄭鎧文陽春砲替球隊多添1分保險分，為個人本季第2轟；獅隊38歲老將陳鏞基今天6局敲出安打，為中職生涯1100安。

桃猿隊野手郭嚴文今天4局也從羅昂手中敲出安打、連6場出賽安打，也達成個人中職生涯1100安里程碑。

獅隊先發投手羅昂今天總計用102球投6.2局，被敲出7支安打，投出6次三振，失掉2分責失分，拿下個人本季第6勝，目前本季維持不敗，獲選單場最有價值球員（MVP）；獅隊賽後與目前排名暫居第1的桃猿隊勝差再度拉近到0.5場。

桃猿隊先發投手索沙今天總計用91球投6.1局被敲出8支安打，投出3次三振，失掉4分（3分責失分），吞下個人本季第3敗。（編輯：戴光育）1110611

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊11日作客桃園，與樂天桃猿隊交手，獅隊老將陳鏞基6局敲安、完成中職生涯1100安里程碑，終場統一獅以4比2拿勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月11日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊11日作客桃園，與樂天桃猿隊交手，獅隊老將陳鏞基6局敲安、完成中職生涯1100安里程碑，終場統一獅以4比2拿勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月11日
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