楊敬敏32分寫季後賽本土最高得分 國王再勝攻城獅

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（中央社記者龍柏安台北11日電）PLG新北國王本土王牌楊敬敏今天轟下季後賽本土最高的32分，加上洋將牧倫斯也有22分、16籃板進帳，土洋聯手以97比77擊敗新竹街口攻城獅，系列賽追成2比2平。

P. LEAGUE+聯盟今天由新北國王在主場新莊體育館迎戰例行賽龍頭新竹街口攻城獅，今天共湧進6540名球迷，也是隊史首度滿場，在主場球迷龐大的加油聲中，國王再次守下勝利，並在5戰3勝制的系列賽同樣取得聽牌。

國王從0比2落後，到成功扳平戰局，楊敬敏承認，心情的確很特別，如今系列賽回到原點，他強調：「最大的不一樣是，現在我們是用一個團隊去打比賽，不用再把責任扛在肩上，這是比較特別的地方。」

對於主場球迷的力挺，牧倫斯（Byron Mullens）除有滿滿感謝，也強調：「球迷真的很不可思議，給了我們很多能量。」他也提到，第2、3節都只讓攻城獅拿下14分，代表他們在防守端上的表現很出色，應該要給負責防守的苦工球員一些掌聲。

攻城獅從2比0率先聽牌，連續2次「關門」都失利，賽後被問到第5場割喉戰將回到主場是否會有壓力，總教練林冠綸率性地表示，「壓力從來不再我們身上。」

林冠綸說，上季他們是唯一沒能打進季後賽的球隊，今年賽前根本沒人會預料到他們能拿到例行賽第1，因此對於最後一戰，「就是1場球賽，贏了我們很開心，就算輸了也不會覺得可惜。」（編輯：張芷瑄）1110611