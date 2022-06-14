辛巴關鍵兩罰俱中 攻城獅險勝國王挺進總冠軍賽

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹街口攻城獅隊14日在主場擊敗新北國王隊，晉級冠軍戰，攻城獅洋將法獅（Nick Faust）（前左）與辛巴（Sim Bhullar）（前右）分別拿下18分、29分，助隊奪勝，賽後兩人開心慶祝。中央社記者張新偉攝 111年6月14日

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（中央社記者龍柏安台北14日電）新竹街口攻城獅洋將辛巴今天攻下全場最高的29分，包括在第4節最後24.5秒關鍵兩罰俱中，幫助球隊98比93擊敗新北國王，以3比2淘汰對手隊史首闖PLG總冠軍賽。

P. LEAGUE+聯盟季後賽，今天由新竹街口攻城獅在主場迎戰新北國王，這也是雙方5戰3勝系列賽的第5戰割喉戰，攻城獅在滿場球迷見證下，順利擊退國王，將與衛冕軍台北富邦勇士對決爭冠。

今天賽前雙方都有球員進入防疫健康管理程序，其中包括國王洋將湯瑪士（Thomas Welsh），對國王來說無疑是一項打擊，因為本季他缺陣的情況下，球隊戰績是1勝9負。

不過國王在湯瑪士缺陣下，依舊打出精彩表現，第3節最多曾有12分領先，不過上半場8投0中、得分掛蛋的攻城獅高國豪跳了出來，單節7投4中，包括一次三分線外單手拋投命中攻下12分、全場拿下19分，幫助球隊追到72比73。

從落後到逆轉，高國豪強調，他們就是從防守開始做起，「我們團結在一起，保持侵略性。」如今球隊順利晉級總冠軍賽，他也說：「非常興奮，這是很好的機會，我們要把握住。」

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由於攸關最後一席總冠軍賽門票，兩隊都卯足全力，第4節最後1分20秒，楊敬敏在要位時左手肘打到蕭順議眼角，造成蕭順議當場倒地濺血，攻城獅也獲得兩罰外加球權機會，頂替的郭少傑兩罰中1，幫球隊取得3分領先。

雖然回頭國王楊敬敏兩罰俱中，將比分追至只差1分，隨後攻城獅朱雲豪先是切入上籃得手，加上辛巴（Sim Bhullar）罰球也順利命中，確保勝利入袋。（編輯：李亨山）1110614

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）14日晚間在新竹縣立體育館，進行新北國王隊與新竹街口攻城獅隊季後賽第5戰，攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar）（左）強攻禁區，灌籃搶分。中央社記者張新偉攝 111年6月14日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹街口攻城獅隊（紫衣）14日在新竹縣立體育館以98比93擊退新北國王隊，晉級冠軍戰，賽後攻城獅選手在場中集氣。中央社記者張新偉攝 111年6月14日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹街口攻城獅（紫衣）14日在新竹縣立體育館以98比93擊敗新北國王（黃衣），晉級冠軍戰，賽後全場噴起紫色彩帶。中央社記者張新偉攝 111年6月14日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅隊季後賽第5戰14日在新竹縣立體育館登場，第4節攻城獅陣中蕭順議（左）與國王球員楊敬敏發生碰撞，造成蕭順議臉部受傷濺血，一度痛得趴在地上。中央社記者張新偉攝 111年6月14日

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹街口攻城獅隊（紫衣）14日在新竹縣立體育館以98比93擊敗新北國王隊（黃衣），晉級冠軍戰。中央社記者張新偉攝 111年6月14日