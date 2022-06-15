長榮航空城市馬拉松首設全馬 10/23開跑

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）「2022長榮航空城市馬拉松」將於10月23日在總統府前開跑，首度設全程馬松拉項目，並增設10公里組的「幼苗組」獎項，即日起至7月13日下午5時開放報名。

長榮航空今天舉行「2022長榮航空城市馬拉松」記者會，有全程及半程馬拉松、10公里、3公里組共2萬4000個名額，即日起至7月13日下午5時開放報名，網址：https://www.evaairrun.com。

長榮航空2018年開辦城市馬拉松，去年因疫情停辦，今年恢復舉行並升級，加入全程馬拉松組別，朝專業賽事的目標邁進。

長榮航空為迎接首屆全馬，終點提供全馬跑者由長榮空廚設計的輕食冷餐盒，餐點美味及營養並重，並針對全馬組跑者設計吸水性佳的「完賽連帽斗篷」，讓跑者於賽後防風保暖。

長榮航空也在記者會上宣布將增設10公里組的「幼苗組」獎項，以培育國手幼苗的精神，鼓勵青少年自我挑戰。凡於2006年9月1日至2009年8月31日出生的青少年跑者，完賽成績將自動歸類為「幼苗組」，男女分計，前5名各可獲得優勝獎金。

長榮航空總經理孫嘉明歡迎所有跑者報名參賽，讓大家在10月23日一起「台北起跑，飛向世界。」

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長榮航空2020年成立長榮航空馬拉松專屬臉書粉絲頁「長榮航空懂跑部」，今年進一步成立實體的「懂跑訓練班」，邀請NRC（Nike Run Club）總教練吳文騫爲跑者量身打造訓練計畫，從賽前備戰到賽事當天的補給、配速，甚至是賽後的放鬆、恢復等，提供全方位的後勤支援，幫助跑者順利完賽。

長榮航空說，為鼓勵跑者踴躍報名，參賽者不限組別每跑1公里，就送無限萬哩遊100哩，最高可享4200哩的哩程回饋；另外，抽獎獎品包括歐美澳和亞洲區不限航點機票10張、長汎假期旅遊金3000元10組、長榮航空國際線機票折扣碼、樂e購專館8折優惠券等。（編輯：吳協昌）1110615