悍將擊退統一獅 江少慶先發8局笑納首勝

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中華職棒富邦悍將隊16日在新莊主場迎戰統一獅隊，悍將先發投手江少慶總計用95球投8局僅失1分，送出6次3振，率隊以6比1勝出，也獲選單場MVP。中央社記者王騰毅攝 111年6月16日

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（中央社記者黃巧雯新北16日電）中華職棒富邦悍將江少慶今天先發8局失1分，加上打線和守備幫忙，以6比1擊敗統一獅，江少慶歷經開季0勝4敗後收下首勝，他直呼，等得滿久了，相信之後會有更多好表現。

富邦悍將今天在主場新莊棒球場出戰統一獅，雙方均派出擁有旅美資歷的投手江少慶、胡智為先發。

胡智為首局遭遇亂流，悍將首局前兩棒的林哲瑄、張冠廷安打開啟球隊攻勢，林益全隨後揮出帶有2分打點安打，悍將首局一共出現5支安打，進帳3分。

統一獅隊4局上展開反攻，靠著保送、安打，攻占一、三壘，陳鏞基隨後擊出內野滾地球，送回獅隊第一分，而悍將隨即還以顏色，4局下張冠廷、范國宸安打串連，將比分拉開至4比1。

獅隊投手胡智為投6局失4分退場，王鏡銘第7局中繼登板，悍將趁機再追加2分，包括范國宸陽春砲，同時也是隊史第500轟，最終以6比1獲勝，中止2連敗。

江少慶今年5月上旬確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，6月9日復出首戰先發2.1局，比賽因雨保留至13日，江少慶未再續投，今天迎來本季第7場先發，投8局失1分，為本季最長投球局數，總計用95球，被敲5安打，送出1保送、飆出6次三振，歷經開季0勝4敗後，首勝終於開張，獲選為單場MVP。

悍將總教練丘昌榮稱讚，無論是投球局數或各方面，應該是江少慶投得最好的一場。

江少慶同樣也相當開心，獲得隊友火力支援，令他相當感動，他直呼，首勝等得滿久了，並相信「有了1場，接下來就會有第2場，之後會有更多、更好表現」。

江少慶先前旅美期間未曾與胡智為同場出賽，今天首度同場對決，江少慶抱持著平常心，他說：「棒球就是這樣，良性競爭，有好的比賽，希望球迷能進場看球」。

悍將戴培峰此役單場4打數3安打猛打賞，貢獻1打點， 范國宸、林益全同樣繳出2安打、2打點的表現，而辛元旭儘管打擊繳白卷，但守備有多次美技演出。

范國宸上半場出賽41場，今天首轟終於出爐，也讓他鬆了口氣，「其實滿開心的，很久沒慢慢跑的感覺」，他表示，先前有發現長打變少，6月接連敲出二壘、三壘安打等長打後，也逐漸提升自信心。（編輯：陳仁華）1110616

中華職棒富邦悍將隊16日在新莊主場迎戰來訪的統一獅隊，悍將范國宸（背對者）7局下半開轟，貢獻1分打點，回到休息區與隊友們開心慶祝。中央社記者王騰毅攝 111年6月16日

中華職棒例行賽16日在新莊棒球場由富邦悍將隊交手統一獅隊，悍將范國宸（左）7局下半轟出一記陽春砲，跑壘時難掩開心神色，助隊終場以6比1勝出。中央社記者王騰毅攝 111年6月16日

中華職棒統一獅隊16日在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，悍將隊王詩聰（前）1局下敲出安打，貢獻1分打點。中央社記者王騰毅攝 111年6月16日