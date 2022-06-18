海盜打線熄火遭完封 張育成四壞保送上壘

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（中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電）美國職棒匹茲堡海盜今天在主場遭到舊金山巨人完封，0比2輸球，全隊只擊出2支安打。台灣好手張育成2打數無安打，靠四壞保送站上一壘。

左投手羅登（Carlos Rodon）繳出8局無失分的精彩表現，只被敲出2支安打，後援投手杜瓦（Camilo Doval）接手1局三上三下，巨人兩任投手接力讓海盜整場比賽分數掛零。

張育成今天擔任海盜第7棒、二壘手，共3次上場打擊，內容分別是三振、四壞保送及游擊滾地球出局，紀錄上為2打數0安打、1次三振和1次四壞保送，本季累計打擊率0.132。

在羅登主投8局與杜瓦後援1局壓制下，海盜打線整場比賽吞了8次三振，僅有1棒海耶斯（Ke'Bryan Hayes）、6棒蘇文斯基（Jack Suwinski）分別敲出一支安打。

羅登去年效力芝加哥白襪，4月14日對克里夫蘭印地安人（今年改名為守護者）投出無安打比賽，當時張育成排在印地安人第9棒，3次打擊無安打，遭到2次三振。

海盜近況不佳，近10場比賽1勝9敗，累計勝率跌落3成97，在國家聯盟中區排名第3，距離首位10.5場勝差。

幾名傷兵未癒的情況下，海盜傷兵名單又再增加，二壘手馬加諾（Tucupita Marcano）今天因為確診進入COVID-19傷兵名單，外野手史密斯-恩吉巴（Canaan Smith-Njigba）右手腕骨折進入60天傷兵名單。

傷兵名單中的二壘手范梅特（Josh VanMeter）、一壘手筒香嘉智仍在養傷，逐漸恢復訓練，預計經過小聯盟復健賽之後才能歸隊。（編輯：周永捷）1110618