更多編輯台推薦新聞：
影片／NBA勇士克服傷兵潮第7度封王 柯瑞激動落淚：我以全隊為榮
運動

影片／NBA勇士克服傷兵潮第7度封王 柯瑞激動落淚：我以全隊為榮

圖輯／疫情中的耐力賽 病毒從非常融入日常
生活

圖輯／疫情中的耐力賽 病毒從非常融入日常

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海外突發醫療險紛下架 業者：多數國內醫療險可理賠海外醫療費用
首頁 / 運動
張育成
新聞專題
張育成2/140

海盜打線熄火遭完封 張育成四壞保送上壘

2022/6/18 12:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電）美國職棒匹茲堡海盜今天在主場遭到舊金山巨人完封，0比2輸球，全隊只擊出2支安打。台灣好手張育成2打數無安打，靠四壞保送站上一壘。

左投手羅登（Carlos Rodon）繳出8局無失分的精彩表現，只被敲出2支安打，後援投手杜瓦（Camilo Doval）接手1局三上三下，巨人兩任投手接力讓海盜整場比賽分數掛零。

張育成今天擔任海盜第7棒、二壘手，共3次上場打擊，內容分別是三振、四壞保送及游擊滾地球出局，紀錄上為2打數0安打、1次三振和1次四壞保送，本季累計打擊率0.132。

在羅登主投8局與杜瓦後援1局壓制下，海盜打線整場比賽吞了8次三振，僅有1棒海耶斯（Ke'Bryan Hayes）、6棒蘇文斯基（Jack Suwinski）分別敲出一支安打。

羅登去年效力芝加哥白襪，4月14日對克里夫蘭印地安人（今年改名為守護者）投出無安打比賽，當時張育成排在印地安人第9棒，3次打擊無安打，遭到2次三振。

海盜近況不佳，近10場比賽1勝9敗，累計勝率跌落3成97，在國家聯盟中區排名第3，距離首位10.5場勝差。

幾名傷兵未癒的情況下，海盜傷兵名單又再增加，二壘手馬加諾（Tucupita Marcano）今天因為確診進入COVID-19傷兵名單，外野手史密斯-恩吉巴（Canaan Smith-Njigba）右手腕骨折進入60天傷兵名單。

傷兵名單中的二壘手范梅特（Josh VanMeter）、一壘手筒香嘉智仍在養傷，逐漸恢復訓練，預計經過小聯盟復健賽之後才能歸隊。（編輯：周永捷）1110618

延伸閱讀
海盜最後一刻逃過無安打 張育成吞2K海盜蘇文斯基暫居新人最多轟 張育成打擊沒表現張育成新教頭帶過王建民 曾隨大聯盟明星隊訪台
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀