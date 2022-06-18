統一獅隊新洋砲進度 林岳平：無論左右打、會打就好

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中職統一獅隊總教練林岳平（圖）18日賽前受訪，談及找新洋將進度時透露「應該快了」，新洋將還是只找洋砲，並表示「不管左打右打，會打就好」。中央社記者謝靜雯攝 111年6月18日

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）中職統一獅隊月初與洋砲羅薩解約，總教練林岳平被問起新洋砲進度表示，「應該快了，無論左打右打，會打就好」。獅隊下週與樂天桃猿有2場對戰，林岳平直言打完後上半季戰況就會較明朗。

中華職棒統一獅隊今年開季找來具有美、日、韓職棒經驗的洋砲羅薩，羅薩4月初比賽時，跑壘不慎拉傷小腿下二軍養傷調整，5月中旬曾離台返回家鄉處理重要事務，歸隊後投入復健訓練。

獅隊6月2日發布新聞稿表示，經整體評估羅薩傷勢復原不如預期，無法在短時間頂替獅隊戰力，球隊為強化洋將戰力以應付全年賽事，將與羅薩解約。

獅隊總教練林岳平今天賽前被問起新洋將進度，他透露「應該快了」，新洋將還是只找洋砲，被問起是左打還是右打、有什麼職棒資歷，林岳平只表示：「不管左打右打，會打就好」。

獅隊目前上半季戰績暫居第2，與排名首位的樂天桃猿隊有2場勝差，林岳平評估，下週獅隊與桃猿隊2場對戰很重要，打完之後上半季戰況就會比較明朗。（編輯：張芷瑄）1110618