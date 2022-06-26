女子PGA錦標賽第3輪 錢珮芸暫並列第29

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）女子PGA錦標賽第3輪今天登場，台灣高球女將錢珮芸連2天打出70桿，3輪合計以高於標準1桿的217桿暫時並列第29，而台灣一姐徐薇淩以219桿並列第47。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5大賽之一的女子PGA錦標賽，在美國馬里蘭州國會鄉村高爾夫俱樂部舉行，今年賽事總獎金翻倍，來到總獎金900萬美元（約新台幣2.67億元），台灣選手包括台灣一姐徐薇淩、李旻和錢珮芸都有參賽，其中徐薇淩、錢珮芸順利晉級後2輪賽事。

韓國選手田仁智今天第3輪僅射下3鳥，不但吞下4柏忌，還在第16洞領到雙柏忌，揮出75桿，靠著前2輪打下的基礎，3輪合計以低於標準8桿的208桿，以3桿的優勢持續保持領先。

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錢珮芸歷經首輪77桿後，表現漸入佳境，次輪揮出70桿，今天前9洞射下1鳥、吞1柏忌後，轉場後進帳3鳥，僅再領到1柏忌，以70桿繳卡，3輪合計217桿，排名升至並列第29。

徐薇淩上週在邁爾菁英賽繳出個人本季最佳並列第9的成績，這次在女子PGA錦標賽，前2輪分別打出74、73桿，今天雖射下6鳥，但也苦吞4柏忌，外加1記雙柏忌，單日打出平標準桿的72桿，3輪合計219桿，暫時並列第47。（編輯：唐聲揚）1110626