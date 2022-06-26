林智勝單場敲3安拿MVP 龍隊擊敗悍將

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職味全龍隊今天與富邦悍將隊交手，龍隊先發投手郭郁政5局失1分、好投壓制，林智勝單場敲3安，率隊以4比1拿勝，林智勝獲選單場最有價值球員（MVP）。

中華職棒味全龍隊今天在主場天母棒球場迎戰富邦悍將隊，龍隊派出投手郭郁政先發，郭郁政前3局沒有失分，4局被高國輝敲出安打、保送蔣智賢，再被林琨笙敲出安打失掉1分，及時回穩沒有多掉分數。

郭郁政今天總計用71球投5局，被敲出7支安打，投出3次三振、2次保送，失掉1分責失分，好投壓制拿下個人本季第3勝。

龍隊2局靠著林智勝、張祐銘接連安打，劉基鴻敲出滾地球送回第1分，4局兩隊1比1平手時，龍隊靠著吉力吉撈．鞏冠、林智勝接連安打、失誤，劉基鴻適時安打送回超前分。

龍隊6局再起攻勢，林智勝率先敲出二壘打，張祐銘安打推進，再靠著張政禹高飛犧牲打多送回1分，龍隊7局靠著郭天信安打、吉力吉撈．鞏冠二壘打替球隊多添1分保險分。

龍隊野手林智勝今天單場4打數敲出3支安打，跑回3得分，幫助球隊串連攻勢，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：陳仁華）1110626