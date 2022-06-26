獅隊高國慶帶頭衝 團隊敲20安擊退桃猿隊

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（中央社記者謝靜雯桃園26日電）中職統一獅隊今天投打發揮，投手古林睿煬6局無失分、好投壓制，高國慶單場敲4安，獅隊團隊敲出20安打、是本季單場最多安紀錄，以13比5擊敗樂天桃猿隊，勝差拉近至3場。

中華職棒統一獅隊今天作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，由43歲老將高國慶帶頭衝，今天前4打席都敲安，還跑出個人本季第2次盜壘成功，高國慶今天單場6打數敲出4支安打，貢獻1分打點、有2得分。

高國慶以43歲又263天年紀，成為中職史上最老單場4安猛打賞打者，原紀錄為2001年4月22日、林仲秋效力興農牛隊時單場敲4安，當時年紀為42歲又211天。

獅隊今天先發投手古林睿煬展現壓制力，總計用96球投6局，僅被敲出5支安打，投出4次三振、無失分，好投壓制，拿下個人本季第5勝。

獅隊今天先發9棒都敲安打，3局靠著滿壘保送擠回第1分，4局靠著高國慶安打開啟攻勢再拿2分，5局單局3安、1保送、1失誤再拿2分，取得5比0領先。

獅隊6局靠著8安、1保送，攻下7分大局、奠定勝基，單局8安為本季目前為止聯盟新高紀錄，獅隊潘傑楷8局開轟，替球隊多添1分保險分，獅隊團隊敲出20支安打，也是本季為止聯盟單場新高紀錄。

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古林睿煬好投獲選單場最有價值球員（MVP），但近期表現時好時壞，獅隊總教練林岳平賽後受訪表示，表現不穩定但能贏就好，近期有些投不到5局的先發場次，最後球隊輸球，那時候剛好也是戰績不穩的時候，希望這一勝過後，可以快點調整找回最穩定的先發陣容。

獅隊打線發揮，林岳平表示，也是有一些運氣成分，包括野手選擇、內野安打等，跟桃猿打如果有點運氣打起來會比較順。獅隊拿下今天比賽勝利，賽後與戰績排名首位的桃猿隊勝差拉近至3場。（編輯：陳仁華）1110626