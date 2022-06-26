射箭世界盃個人賽摘銀生涯最佳 彭家楙：繼續前進

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

繼今早奪下世界盃巴黎站團體賽金牌後，台灣反曲弓女將彭家楙晚間在金牌個人戰中力抗亂風，最後以1分輸給日本黑馬安久詩乃，收下銀牌，但也是世界盃個人賽生涯最佳成績。中央社記者曾婷瑄巴黎攝111年6月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎26日專電）繼今早奪下世界盃巴黎站團體賽金牌後，台灣反曲弓女將彭家楙晚間在個人賽收下銀牌，仍創世界盃個人賽最佳成績。她謙虛告訴中央社，雖有點可惜，但會拿著這份榮耀繼續前進。

台灣反曲弓女將彭家楙今天稍早在射箭世界盃巴黎站反曲弓團體賽摘金，晚間個人金牌戰則對上日本小將安久詩乃（Utano Agu），最終以1分飲恨，收下銀牌，單日以1金、1銀作收。

金牌戰第2局時彭家楙以3比1積分領先，第3局平手後，安久詩乃表現逐漸穩定，10分箭連發，積分扳成4比4平手。關鍵第5局，對手強勢以2支10分箭收尾，彭家楙最終以28比29落敗。

生涯在世界盃個人賽最佳成績首面銀牌進帳，彭家楙止不住笑意向中央社表示，「這是第一次拿到個人獎項，很開心」，也感謝所有人的支持與協助。

個人對抗賽金牌戰遭逆轉，最後一局以1分飲恨。彭家楙說：「我覺得沒有關係，因為我還有很大的進步空間，拿到這份榮耀我也會繼續加油。」

每個場地的地形、風勢都不一樣，下午巴黎文森城堡風勢偏亂，且時有強風。彭家楙告訴記者，這場自己已經抓得算還不錯，也很高興能收穫這次風勢的經驗。

彭家楙在稍早四強賽中對上2016年里約奧運南韓女團金牌成員，且5月才在世界盃南韓光州站女子個人賽奪金的韓國名將崔美善（Choi Mi-sun）。

兩人平手加射定勝負，彭家楙無畏現場強風，沈著面對，以10分箭打敗9分的崔美善，引發全場觀眾歡呼。

對於這精彩一射，彭家楙受訪時表示，當下她沒想特別多，「想得越多越無法做出自己想呈現的動作」。

台灣射箭代表隊總教練林政賢向中央社總結本次巴黎射箭世界盃中華隊的表現，「很久沒有在高強度的比賽競爭之下奪金，在今年3場世界盃的洗禮後，他們的精神狀態與技術表現層次都回來了，希望能夠保持」。

男選手在巴黎世界盃表現則稍微可惜，「他們表現得也不差，有相當實力在，畢竟是世界排名前三，團體比賽是同分加射輸掉，這也是我們可以加強的」。

林政賢指出，無論男女，台灣射箭實力在國際上一直是被認可、認定的，之後會針對加射、對風的反應速度、臨場反應等細節部分加強。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他強調，很滿意選手的表現，「我不會看成績去幫選手打分數，我在意的是選手比賽時是否有把練習時的態度拿出來、把練習的成績展現出來」，反而有時選手練得太多時，他還會勸選手放鬆休息，避免練過頭受傷，「我很肯定選手練習的態度，所以比賽不管什麼成績我都給他們滿分的評價」。

中華隊接下來兩週將在法國進行移地訓練、調整狀態，為接下來於哥倫比亞舉辦的今年第四座世界盃賽事準備。（編輯：林治平）1110627

生涯在世界盃個人賽最佳成績首面銀牌進帳，彭家楙止不住笑意向中央社表示，「這是第一次拿到個人獎項，很開心」，感謝所有人的支持與協助，也謙虛表示自己有很多進步空間。中央社記者曾婷瑄巴黎攝111年6月27日