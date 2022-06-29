MLB大谷翔平本季第17轟淪空響 白襪17安敲垮天使[影]

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美國職棒大聯盟MLB天使隊日籍球星大谷翔平28日敲出陽春全壘打、兩支二壘安打，另獲1次保送，但天使仍以4比11輸給白襪。（共同社）

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（中央社安那罕28日綜合外電報導）芝加哥白襪今天打擊大爆發，包括安德森、羅伯特、阿布瑞烏（Jose Abreu）各3安在內，全隊17支安打敲得洛杉磯天使4比11俯首稱臣，大谷翔平本季第17轟徒淪空響。

白襪先發投手奎托（Johnny Cueto）除了3局下接連被維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）、楚勞特（Mike Trout）、大谷翔平轟出3支陽春砲失掉3分，6局投球沒讓天使得到其他分數，拿下勝投。

而「二刀流」大谷今天除了陽春全壘打，還敲出兩支二壘安打，另獲1次保送，表現可圈可點，但單憑他一人根本無法讓球隊贏球，天使投手群擋不住白襪安打攻勢，只能眼睜睜看著白襪在5上跟7上2個半局各攻下5分締造大局，最後輕鬆帶走勝利。

羅伯特（Luis Robert）差1支三壘安打就能締造完全打擊，而他有6位隊友今天交出2安以上表現，包括5局上1發兩分彈把比分追成3比3的哈里森（Josh Harrison）。

前4局都讓白襪無功而返的天使先發投手希爾賽（Chase Silseth），5上丟掉3分後退場，奧蒂嘉（Oliver Ortega）接替投球也沒能止血，先被安德森（Tim Anderson）敲出一壘安打後，又被羅伯特開轟，反讓白襪5比3超前。

7上白襪打擊再度爆發，頭9名上場的打者有8人靠著安打或保送站上壘包，這局打完，白襪已經以10比3遙遙領先。（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1110629